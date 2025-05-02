Ticaret Bakanlığı nisan ayı dış ticaret verilerini yayımladı: İhracat geçen yılın aynı dönemine göre 20 milyar 924 milyon dolar arttı

Ticaret Bakanlığı, Nisan ayı dış ticaret verilerini paylaştı. Buna göre 2025 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 8,5 oranında artışla 20 milyar 924 milyon dolar, ithalat yüzde 12,9 oranında artışla 32 milyar 961 milyon dolar oldu. 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise ihracat yüzde 3,9 oranında artışla 86 milyar 247 milyon dolar, ithalat yüzde 6,7 oranında artışla 120 milyar 773 milyon dolar olarak gerçekleşti . Dış ticaret hacmi ise yüzde 11,2 oranında artarak 53 milyar 885 milyon dolar oldu.





Ocak-Nisan döneminde dış ticaret verileri

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat, yüzde 3,9 oranında artarak 86 milyar 247 milyon dolar, ithalat, yüzde 6,7 oranında artarak 120 milyar 773 milyon dolar, dış ticaret hacmi ise yüzde 5,5 oranında artarak 207 milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2025 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2,6 puan azalarak yüzde 63,5 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,5 puan azalarak yüzde 70,4 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 1,1 puan azalarak yüzde 76,2 olarak gerçekleşti.





Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; 1 milyar 772 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 270 milyon dolarla İngiltere ve 1 milyar 149 milyon dolarla ABD oldu. Nisan ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı ise yüzde 47,2 oldu.





Nisan ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin

Nisan ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler ise sırasıyla; 4 milyar 177 milyon dolarla Çin, 3 milyar 565 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 775 milyon dolar Almanya ilk 3 sırada yer aldı. Nisan ayında ithalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı da yüzde 58,6 oldu.





Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke grubu Avrupa Birliği

Nisan ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke gruplarına bakıldığında Avrupa Birliği 9 milyar 258 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Avrupa Birliğini sırasıyla 3 milyar 319 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ve 3 milyar 195 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri takip etti.

En fazla ithalat yapılan ülke gruplarında ise yine Avrupa Birliği 10 milyar 897 milyon dolarla ilk sırada, Asya ülkeleri 8 milyar 281 milyon dolarla ikinci sırada ve diğer Avrupa ülkeleri de 6 milyar 598 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.





En çok ihracat 10 milyar 874 milyon dolarla "Hammadde" grubunda yapıldı.

Nisan ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat yüzde 7,8 artış ve 10 milyar 874 milyon dolarla "Hammadde" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 6 milyar 951 milyon dolarla "Tüketim Malları" ve 2 milyar 865 milyon dolarla "Yatırım Malları" grupları takip etti.





Yine Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre, en çok ithalat 22 milyar 905 milyon dolarla "Hammadde" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 5 milyar 364 milyon dolarla Tüketim Malları" ve 4 milyar 585 milyon dolarla "Yatırım Malları" grupları takip etti.





İmalat Sanayi sektöründe ihracatın payı yüzde 93,9 oranla 19 milyar 650 milyon dolar oldu.

Nisan ayında sektörlere göre ihracatın payı bakıldığında ise sırasıyla; İmalat Sanayi sektörü yüzde 93,9 oranla 19 milyar 650 milyon dolar, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 3,8'lik oranla 791 milyon dolar, Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 1,7'lik oranla 362 milyon dolar oldu.

Sektörlere göre ithalatın payı ise İmalat Sanayi sektörü yüzde 81,7'lik oranla 26 milyar 925 milyon dolar, Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 11'lik oranla 3 milyar 622 milyon dolar, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 4,6'lık oranla 1 milyar 528 milyon dolar oldu.







