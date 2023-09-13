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Ekonomi

Ticaret Bakanlığından konutta fahiş fiyata ilk ceza

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ikinci el konut piyasasında fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir kişiye 349 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Seren Som
09:33 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Son dönemde artan otomobil ve konut piyasasındaki fahiş fiyatlara yönelik denetim ve önemler aralıksız devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı önce ikinci el otomobil piyasasında al-sat sınırlaması getirilerek denetimleri arttırdı. Bu önlemle fiyatlarda yüzde 10'luk düşüş yaşandı.

Bakanlık daha sonra konut piyasası için harekete geçti. Fiyatları şişirerek piyasada spekülasyona neden olan satıcılar belirlendi.

İlk ceza geldi: 349 bin TL

Ticaret Bakan Yardımcısı Murat Gürcan, konuya ilişkin sosyal medyadan bir duyuru yaptı. Gürcan, fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir kişiye 349 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bu ceza, konut piyasasında uygulanan ilk ceza olması bakımından önem arz ederken piyasada normale dönüşün habercisi olarak da yorumlandı.

'İdari yaptırımlar uygulanmaya devam edecek'

Gürcan duyurusunda, şu ifadelere yer verdi:
  • "İkinci el daireleri piyasa gerçekleri ile örtüşmeyen fiyatlarla ilana koyarak daire fiyatlarında köpük oluşturmaya çalışan spekülatörlere karşı mücadelemiz aralıksız devam ediyor! Bu kapsamda yapılan denetimler neticesinde ikinci el konut piyasasında fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir kişiye 349 bin TL idari para cezası uygulanmış olup, piyasa dengesini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlara karşı idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir. Fahiş fiyat artışlarını önlemeye yönelik çalışmalarımızı etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."


#Ticaret Bakanlığı
#Konut
#Fahiş Fiyat
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