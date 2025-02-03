Ticaret savaşı üç ülkeyle başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi getirilmesini öngören bir kararname imzaladı. Trump, seçim döneminde sıkça dile getirdiği küresel ticareti vergilendirme politikasına hızlı başladı. Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Trump, birçok ülkeye gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı bildirildi.

Kanada'dan ithal edilen enerji kaynaklarına ise yüzde 10'luk daha düşük bir tarife uygulanacağı kaydedildi. Açıklamada, ticaretin Kanada'nın Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 67'sini, Meksika'nın yüzde 73'ünü ve Çin'in yüzde 37'sini oluştururken, ABD'de bu oranın yalnızca yüzde 24 olduğu, ancak 2023'te ABD'nin 1 trilyon doların üzerindeki mal ticareti açığının dünyadaki en yüksek ticaret açığı olduğu aktarıldı. Açıklamada, yasa dışı yabancı akınının yol açtığı sorunlara değinilerek, bunun ücretleri düşürdüğü, konut arzını azalttığı ve kiraları yükselttiği, sosyal yardım sistemini tükettiği ve suçlara neden olduğu kaydedildi. Öte yandan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulama kararı aldığı ek gümrük tarifelerine misilleme olarak, ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları (yaklaşık 107 milyar dolar) değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi koyacaklarını açıkladı.