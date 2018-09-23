Ticarete 27 yeni üs

Türkiye, ekonomik kumpasa karşı yurt dışındaki ticaret üssüne 27 yenisini ekleyecek. Hali hazırda ABD, İngiltere, İran, BAE, Kenya, Almanya, İtalya ve Rusya’da hizmet veren Türkiye Ticaret Merkezleri’nin sayısının 35’e çıkarılması planlanıyor. Yeni pazarlarda Türkiye Ticaret Merkezlerinin açılması için ihracatçı birliklerinin talep edecekleri ülke ve şehirler konusunda nabız tutulmaya başlandı. Türkiye İhraçatcılar Meclisi (TİM) tarafından çeşitli birliklere bir de yazı gönderildi. Türkiye Ticaret Merkezlerinde TİM ve işbirliği kuruluşlarının üyelerinden gelen talepler doğrultusunda mağaza/ofis/depo/showroom birimleri bulunduruyor, Proje kapsamında Türkiye Ticaret Merkezleri''nin kira, istihdam, dekorasyon/kurulum ve tanıtım harcamaları Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen hedef ve öncelikli ülkelerde yüzde 75, diğer ülkelerde yüzde 60 oranında destekleniyor. Yeni Şafak ihracatın arttırılması için ticari ataşeliklerin ve ticaret merkezlerinin artırılmasını istemişti.

EKONOMİ YEP turizmi de canlandıracak