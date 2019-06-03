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Ekonomi TOKİ 15 ilde 153 arsayı satışa sunacak
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TOKİ 15 ilde 153 arsayı satışa sunacak

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 15 ilde 153 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Manisa, Niğde, Samsun ve Yozgat'ta 1 milyon 469 bin 262 metrekare büyüklüğünde 153 arsa açık artırmayla satışa, 2 arsa kiralığa çıkarıldı.
Konut, ticaret, rekreasyon, özel sağlık, özel eğitim, toplu konut alanı, konut dışı kentsel çalışma, cezaevi, kargir ev, akaryakıt istasyonu ve sanayi niteliğindeki arsaların toplam muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 100 milyon lira olarak belirlendi. Şehirlerin gözde ve gelişen bölgelerinde yer alan arsalar, kolay ulaşım imkanı, şehir merkezine, otoyola, sanayi ya da turizm bölgelerine yakınlık gibi özellikleriyle dikkati çekiyor.
Müzayede 18 Haziran Salı günü, saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca açık artırma internet üzerinden (www.emlakyonetim.com.tr) katılınılabilecek ve canlı olarak izlenebilecek.
Yüzde 25 peşin, 48 ay vade ile satılacak olan arsalarda taksitli tutar için 6 aylık ÜFE oranı yüzde 6 ile sınırlandırılmak suretiyle alıcıya ayrıca avantaj sunuluyor.

Ayrıca İzmir’in Çiğli İlçesi’nde bulunan 2 arsa ise 'açık artırma' yöntemiyle kiraya verilecek.

Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri ise şöyle:

"İstanbul Başakşehir İkitelli-2’de Başakşehir Şehir Hastanesi’ne 500 metre mesafede 11 bin 243 metrekare konut arsası ve 16 bin 381 metrekare özel sağlık tesisi arsası açık arttırmaya sunulacak. Başakşehir Kayaşehir’de bakım ve akaryakıt tesisi, Büyükçekmece’de konut, Küçükçekmece’de marka konut sitelerine ve prestijli okullara bitişik 6 bin 210 metrekare özel eğitim niteliğinde imarlı arsalar. Çatalca’da tarla, Eyüpsultan’da konut ticaret, Sancaktepe’de akaryakıt, Maltepe, Pendik, Silivri ve Sultanbeyli’de konut niteliğinde imarlı arsalar.
Ankara Mamak’ta ticaret arsası, Çankaya’da Mustafa Kemal mahallesinde Tepe Prime’ın yanında 8 kat imarlı 39 bin 315 metrekare ticaret ve konut arsası. Gölbaşı’nda konut, konut dışı kentsel çalışma, Sincan Temelli’de konut ve günü birlik tesis niteliğinde imarlı arsalar.
Antalya Konyaaltı Arapsuyu’nda Akdeniz Üniversitesi girişinde toplu konut alanı niteliğinde 33 bin 107 metrekare imarlı arsa. 100 milyon 105 bin 393 TL muhammen bedelli arsa peşin alınması halinde ayrıca yüzde 15 indirimle satın alınabilecek. Ayrıca Kemer Çamyuva’da konut alanı niteliğinde imarlı arsalar da açık arttırmaya çıkacak.
Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu’da yaklaşık 40’ar bin metrekarelik konut alanı niteliğinde imarlı arsalar.
İzmir Narlıdere’de konut, ticaret ve özel eğitim alanı niteliğinde imarlı arsalar.
Samsun Canik’te konut ve ticaret (cezaevi ve arsası) niteliğinde imarlı arsalar.

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