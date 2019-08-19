Ekonomi 20 ilde 212 arsayı satışa çıkardı
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TOKİ 20 ilde 212 arsayı satışa sunuyor

20 ilde 212 arsayı satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ülke genelinde 20 ayrı şehirde bulunan, yaklaşık 2 milyon 426 bin 58 metrekare büyüklüğüne sahip 212 arsayı ‘Açık Arttırma’ yöntemi ile satışa sunduğunu duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TOKİ'den yapılan açıklamada, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerindeki arsalar toplam 1 milyar 117 milyon 733 bin 343 liranın muhammen bedelle satışa çıkarılacak.

  • ‘Açık Arttırma’ müzayedesinin 12 Eylül Perşembe günü, saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde gerçekleştirileceği kaydedildi.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şehirlerin gözde ve gelişen bölgelerinde yer alan arsalar; kolay ulaşım imkânı, şehir merkezine, otoyola, sanayi ya da turizm bölgelerine yakınlık gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Açık artırmaya sunulan arsaların nitelikleri şöyle; konut, ticaret, park, rekreasyon, özel sağlık, özel eğitim, toplu konut alanı, konut dışı kentsel çalışma, akaryakıt istasyonu, sanayi tesisi ve tarım alanı niteliğinde arsalar. Müzayede de yüzde 25 peşin 48 ay vade ile satılacak olan arsalarda taksitli tutar için altı aylık ÜFE oranı yüzde 6.0 ile sınırlandırılmak suretiyle alıcıya ayrıca avantaj sunuluyor.”

Açıklamanın devamında satışa sunulan arsaların bazılarının özellikleri ise şöyle sıralandı:

“İstanbul Başakşehir Kayabaşı’nda bakım ve akaryakıt tesisi, Büyükçekmece’de konut, Küçükçekmece’de özel eğitim alanı, Pendik’te konut alanı, Eyüpsultan’da konut ve ticaret, Sancaktepe’de akaryakıt, Silivri’de konut, Arnavutköy’de sanayi tesisi, Sarıyer’de park ve dinlenme alanı satışa sunulacak.

Ankara Mamak’ta ticaret, Çankaya’da ticaret ve konut, Gölbaşı’nda konut ve park alanı, Sincan’da konut ve günü birlik tesis, Yenimahalle’de küçük sanayi sitesi ve Etimesgut’ta konut ile ticaret alanı niteliğindeki arsalar satışa sunulacak.

Antalya, Edirne, Balıkesir, Karabük, Kırşehir, Siirt ve Sivas’ta konut, Çanakkale’de sanayi depolama, Bitlis ve İzmir’de ticaret ve konut, Diyarbakır’da sanayi sitesi, Kocaeli’nde plansız tarım arazisi, Manisa’da rekreasyon, Muğla’da spor, basketbol, lise, otopark, Şanlıurfa’da özel eğitim alanı, Tekirdağ’da konut ve eğitim, Trabzon’da ağaçlandırılacak, Van’da ticaret, konut ve park alanı niteliğindeki arsalar açık artırma ile satılacak.”

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  • Satışa ilişkin detaylı bilgiye ise TOKİ’nin internet adresinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabileceği kaydedildi.

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