Ekonomi TOKİ 24 ilde 111 adet arsayı satışa çıkardı
EMLAK

​TOKİ 111 adet arsayı satışa çıkardı

TOKİ 24 ilde 111 adet arsayı satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 24 ilde toplam 1.668.141 metrekare büyüklüğünde 111 adet arsayı satışa sundu.

Haber Merkezi DHA
TOKİ'den arsa satışı
TOKİ'den arsa satışı

Vadeli satış bedeli yaklaşık bir milyar lira olan arsalar vadeli olarak ’Açık Artırma’ yöntemi ile satılacak. Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara vadeli satış bedeli üzerinden yüzde 12,5 indirim uygulanacak.

Arsaların nitelikleri şöyle; konut, gelişme konut, ticaret, küçük sanayi sitesi, sanayi, merkezi iş, özel eğitim, özel sağlık tesis,özel ortaokul, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma,turizm+akaryakıt, akaryakıt ve bakım istasyonu vetoplu iş yeri- toptancılar sitesi niteliğinde imarlı ve imarsız arsalar.

Müzayede 16 Ekim Salı günü saat 13.30´da TOKİ´nin Ankara Bilkent´teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası´nda gerçekleştirilecek.

Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri:

İSTANBUL

Başakşehir Kayabaşı´nda özel sağlık tesis, İkitelli´de konut dışı kentsel çalışma, Büyükçekmece´de konut niteliğinde imarlı arsalar.

ANKARA

Etimesgut Yapracık´ta konut, Mamak´ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Yenimahalle Yakacık´ta küçük sanayi sitesi, Yuva´da konut niteliğinde imarlı arsalar.

İZMİR

Narlıdere´de konut + ticaret + özel eğitim + parkniteliğinde imarlı arsa.

KOCAELİ

Gölcük´te konut dışı kentsel çalışma, Gebze´de akaryakıt alanı niteliğinde imarlı arsalar.

ELAZIĞ

Merkezde konut, ticaret ve özel eğitim niteliğinde imarlı arsalar,

ESKİŞEHİR

Odunpazarı´nda konut ve merkezi iş niteliğinde imarlı arsalar,

KARAMAN

Merkez´de özel sağlık, özel ortaokul eğitim, ticaret ve ticaret+konut niteliğinde imarlı arsalar,

REKLAM

TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa´da sanayi alanı Çorlu´da akaryakıt alanı niteliğinde imarlı ve plansız arsalar.

Türkiye Rusya'dan Rus rublesi ile buğday alacak
EKONOMİ
Türkiye Rusya'dan Rus rublesi ile buğday alacak

Çin ABD'yi Türkiye ile sallayacak
EKONOMİ
Çin ABD'yi Türkiye ile sallayacak

Trafikteki taşıt sayısı 23 milyona dayandı
EKONOMİ
Trafikteki taşıt sayısı 23 milyona dayandı

Sermaye kaçıranlar deşifre edilmeli

Sermaye kaçıranlar deşifre edilmeli

​MHP lideri Bahçeli'den Meclis'te çok sert açıklamalar.
Özel alan ilan edilecek

Özel alan ilan edilecek

Kapadokya için dikkat çeken model.
Çin ABD'yiTürkiye ile sallayacak

Çin ABD'yiTürkiye ile sallayacak

Çin ticaret savaşından galip çıkmak için Türkiye'de yatırımlara hazırlanıyor.
Yerli para ile ticaret

Yerli para ile ticaret

​Türkiye Rusya'dan ilk defa Rus rublesiyle buğday alacak
Veri hırsızlarının hükmü bitecek

Veri hırsızlarının hükmü bitecek

World Wide Web'in mucidinden alternatif internet projesi.
ABD'den İsrail'e38 Milyar Dolar

ABD'den İsrail'e38 Milyar Dolar

​İsrail, biraz daha öldürebilsin diye keseyi açtılar.
Cetvelle çizilensınırlar sorunlu

Cetvelle çizilensınırlar sorunlu

​Soylu: Türkiye'nin altını oymak isteyenler Avrupa ülkelerinde nüfuz buluyorlar.
Melania Afrika'da

Melania Afrika'da

​İlk uluslararası ziyaretinde Trump'ı yanına almadı.

İstanbul'da büyükoperasyon: 417 gözaltı

İstanbul'da büyükoperasyon: 417 gözaltı

Hedefte finansal güvenliğini tehdit edenler var.
Eski tarifeye devam

Eski tarifeye devam

​Ankara'daki ekmek fiyatlarına ilişkin yeni açıklama.
20 bankanınnotunu düşürdü

20 bankanınnotunu düşürdü

Fitch'den 20 bankanın notuna yeni düzenleme.
​F-35'te flaş gelişme

​F-35'te flaş gelişme

​ABD ne zaman teslim edeceğini açıkladı.
Yapılandırmadasüre uzatıldı

Yapılandırmadasüre uzatıldı

Borcunu ödeyemeyenler için 15 günlük ek fırsat.
200 gün boyunca uygulanacak

200 gün boyunca uygulanacak

İthalatına yüzde 25 ek yükümlülük getirildi.
İki füzeüstümüze geliyordu

İki füzeüstümüze geliyordu

Saldırıda gözlemci er olan gazi dehşeti anlattı.
Yaz saatinde son karar

Yaz saatinde son karar

​İleri saat uygulaması Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.