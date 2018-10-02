TOKİ 24 ilde 111 adet arsayı satışa çıkardı

Vadeli satış bedeli yaklaşık bir milyar lira olan arsalar vadeli olarak ’Açık Artırma’ yöntemi ile satılacak. Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara vadeli satış bedeli üzerinden yüzde 12,5 indirim uygulanacak.

Arsaların nitelikleri şöyle; konut, gelişme konut, ticaret, küçük sanayi sitesi, sanayi, merkezi iş, özel eğitim, özel sağlık tesis,özel ortaokul, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma,turizm+akaryakıt, akaryakıt ve bakım istasyonu vetoplu iş yeri- toptancılar sitesi niteliğinde imarlı ve imarsız arsalar.

Müzayede 16 Ekim Salı günü saat 13.30´da TOKİ´nin Ankara Bilkent´teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası´nda gerçekleştirilecek.

Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri:

İSTANBUL

Başakşehir Kayabaşı´nda özel sağlık tesis, İkitelli´de konut dışı kentsel çalışma, Büyükçekmece´de konut niteliğinde imarlı arsalar.

ANKARA

Etimesgut Yapracık´ta konut, Mamak´ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Yenimahalle Yakacık´ta küçük sanayi sitesi, Yuva´da konut niteliğinde imarlı arsalar.

İZMİR

Narlıdere´de konut + ticaret + özel eğitim + parkniteliğinde imarlı arsa.

KOCAELİ

Gölcük´te konut dışı kentsel çalışma, Gebze´de akaryakıt alanı niteliğinde imarlı arsalar.

ELAZIĞ

Merkezde konut, ticaret ve özel eğitim niteliğinde imarlı arsalar,

ESKİŞEHİR

Odunpazarı´nda konut ve merkezi iş niteliğinde imarlı arsalar,

KARAMAN

Merkez´de özel sağlık, özel ortaokul eğitim, ticaret ve ticaret+konut niteliğinde imarlı arsalar,

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TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa´da sanayi alanı Çorlu´da akaryakıt alanı niteliğinde imarlı ve plansız arsalar.

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