TOKİ 343 lira taksitle ev sahibi yapıyor

TOKİ Türkiye'nin 32 ilinde 5 bin 439 konutu açık satış yöntemi ile satışa sundu. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 80 bin liradan, taksitleri ise 343 liradan başlıyor. Konutlar ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacak. Vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabilecek.

EV SAHİBİ OLMANIN KOŞULLARI

Başvuru yapacak vatandaşların hiç konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmaları şartı aranıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurması gerekiyor. Konutların satışları niteliklerine ve bulunduğu illere göre yüzde 10, yüzde 20 ve yüzde 25 peşinat bedeli ile 120 ve 240 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecek.

ÖNCELİK YATAY VE YÖRESEL MİMARİDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla konut inşasında yatay ve yöresel mimariye yönelen TOKİ, inşa ettiği konutların yüzde 84'ünü 6 kat ve aşağısındaki binalar oluşturuyor. Ayrıca, farklı ekonomik gruptan insanların bir arada yaşamasına olanak sağlayan mahalle kültürünü dikkate alarak projeler üretiliyor.

FOTOĞRAF 15 2019 yılı için yeni asgari ücret net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarları da belli oldu. Buna göre işsizlik maaşı 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak. İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren sigortalı işsizlere yine aynı kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödemedir. Halk arasında işsizlik maaşı denilmesine rağmen asıl adı işsizlik ödeneğidir. İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İşsizlik maaşı almak için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekmektedir. Başvurular internet üzerinden kolayca yapılabilmektedir. İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen işsizlik maaşına hak kazanma şartlarından birisine dayalı olarak sona erenler, İş Kurumuna süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve yine bu kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik maaşı almaya hak kazanırlar. İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR? Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR? İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmek, (Haklı fesih durumlarında işçi kendi isteğiyle işten ayrılmasına rağmen yine de işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Haklı feshe, işverenin ahlak ve iyi niyet hallerine uymayan davranışları sebep gösterilebilir. İş yerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak da işsizlik maaşını gerektirir. Yine işverenin işçinin hakkını ödememesi, maaşını eksik göstermesi gibi durumlarda da haklı fesih devreye girer ve istifa halinde işsizlik maaşı alınır.) b) Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak, Şartlarının sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır. İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Buna göre işsizlik ödeneği miktarı da 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.



