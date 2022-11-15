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TOKİ arsa ve iş yeri başvurularında son gün bugün

TOKİ'nin 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde kuralar ve başvurular devam ediyor. Sosyal konut için 12 ilde 22 bin 57 konut için kura çekimi süreci çarşamba günü tamamlanacak. Yoğun talep nedeniyle süresi uzatılan arsa ve iş yeri başvuruları ise bugün sona erecek.

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TOKİ arsa ve iş yeri başvurularında son gün bugün
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TOKİ'nin 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde kuralar ve başvurular devam ediyor. Sosyal konut için 12 ilde 22 bin 57 konut için kura çekimi süreci çarşamba günü tamamlanacak. Yoğun talep nedeniyle süresi uzatılan arsa ve iş yeri başvuruları ise bugün sona erecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde süreç devam ediyor. Proje çerçevesinde, dar gelirli vatandaşlar için 81 ilde, 2 yılda 250 bin sosyal konut yapılacak.

TOKİ Başkanı Bulut: Sosyal konutları iki yıl içinde teslim edeceğiz
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TOKİ Başkanı Bulut: Sosyal konutları iki yıl içinde teslim edeceğiz

Sosyal konut projesi olan “İlk Evim”de başvurular sona erdi. 8 milyonu üzerinde kişi, kira öder gibi ev sahibi olmak için başvuruda bulundu.

Sosyal konut kura çekilişleri ilk olarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 12 ilde başladı. 16 Kasım’a kadar devam edecek çekilişlerde, 22 bin 57 konut hak sahibini bulacak. Ardından diğer bölgelerin kura çekim işlemlerine başlanacak.

Başvuruda son gün bugün

Daha önce başvuru süresi uzatılan, iş yerleri ve arsalar için de başvuru süreci devam ediyor. Başvurular, 15 Kasım mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Arsa ve işyeri için, 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar başvurabiliyor. Başvurunun yapılacağı ilde ikamet etmek veya o il nüfusuna kayıtlı olmak bir diğer şart.

Ayrıca Ustalık, İş yeri Açma, İlgili Oda Kayıt belgeleri, Vergi Levhası ve e-Ticaret yapıldığına dair belgelerden birine sahip olmak gerekiyor. Aynı haneden sadece bir kişi başvuru yapabiliyor.

Hane halkı gelirinin de belirlenen sınırlarda olması isteniyor. Başvuru sahibinin kendisinin veya eşinin üzerine herhangi bir konut tapusu varsa başvuruları iptal ediliyor.

Aranan bir diğer şart da TOKİ projelerinden daha önce yararlanmamış olmak.

TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak: İl il projelerin görüntüleri ortaya çıktı
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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İş Yerim projesinde ilk temel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı.
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TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak: İl il projelerin görüntüleri ortaya çıktı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde ilk temel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı. İnşa edilecek 250 bin konuttan 5 bin 615'i için çalışmalar son sürat başlayacak. Peki TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak? TOKİ evleri ilk nereye yapılacak? İl il projelerin görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...


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