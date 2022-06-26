TOKİ müjdeyi verdi: 2 bin 429 konut inşa edecek

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesinde dört etapta inşa edilecek 2 bin 429 konut yatay mimarili ve yöresel unsurları taşıyacak.

Yeni konut projeleriyle çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları, yeşil alanları ve esnafla vatandaşların bir arada olduğu mahalle kültürünü yaşatan, yeni yaşam alanları oluşacak.

Konutlardan 541'inin ihalesi 25 Temmuz'da, 587 konutun ihalesi 26 Temmuz'da, 675 konutun ihalesi 27 Temmuz'da, 626 konutun ihalesi ise 28 Temmuz'da yapılacak.

Kuzeyşehir'de 250 bin kişi yaşayacak

Gaziantep'te sosyal konut alanında Türkiye'nin en büyük konut projelerinden biri olan Kuzeyşehir Projesini hayata geçiren TOKİ, yapımını tamamladığı konutların anahtarını vatandaşlara teslim etti.

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Yaşamın başladığı kuzey şehirde vatandaşların eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma kadar tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarına cevap veriliyor.

2023 yılına kadar tamamlanması hedeflenen Kuzeyşehir Projesinde yaklaşık 250 bin kişi yaşayacak ve toplamda 50 bin konut inşa edilecek.

FOTOĞRAF 6 Bugünlerde yaşanan konut fiyatlarındaki fahiş artış sonrası hem kiracıların hem de ev satın almak isteyenlerin yaşadıkları zorlukların önüne geçmek isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, oldukça önemli bir adım atarak vatandaşa hem yatırım hem de kendi konutunu inşa etme fırsatı sunuyor. 29-30 Haziran'da gerçekleşecek olan satışlarda ÜFE oranı altı aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacak. Kentsel Dönüşüm ve Konut Projelerine kaynak sağlamak amacıyla düzenlenen açık artırma Ankara'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, İstanbul'da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Açık artırmaya çevrimiçi olarak da katılmak mümkün. <br>27 il, 349 muhtelif arsa<br><br>Açık artırmada; İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Antalya, Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Uşak'taki arsalar 29 Haziran'da; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Kayseri, Sivas, Çorum, Aksaray, Elazığ, Afyonkarahisar, Amasya, Kastamonu, Kırıkkale, Samsun, Kars, Hakkari illerindeki muhtelif arsalar ise 30 Haziran'da satışa sunulacak. \"Konut sayısı azlığı fiyatları çok engelliyor\"<br><br>Konuyu değerlendiren Yusuf Ziya Ardınç, “25 yıldır konut sektöründe, üretim ve satış pozisyonundayım. Şu anda bizim gibi üreticilerin yaşadığı arsa temini ve konut sayısı sorununu biz de yaşıyoruz. Bu sorunun giderilmesi ile ilgili yaptığımız araştırmalarda 29-30 Haziran'da TOKİ'nin Türkiye genelinde 10 bin konutluk arsa satış ihalesi açacağını öğrendik. Biz de ekibimiz ile araştırmalarımız ile bu projelerde yer almak istiyoruz. Konut sayısı azlığı fiyatları çok engelliyor ve çok dengesizleştiriyor. Bunun piyasaya daha akıcı hale gelmesi için bireysel alıcılar ve toplu üreticiler için büyük fırsat doğuracağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. \"İnşa etmek istediğimiz evin arsa tipleri tam orada\"<br><br>İzin günlerinde gezmeye çıkan ve yıllardır hayalleri kendi arsaları üzerine evlerini inşa etmek olan Cemil Can ve Burçak çifti ise TOKİ tarafından 29-30 Haziran'da düzenlenecek müzayedeye katılarak istedikleri arsayı alacaklarını dile getirdi. Müzayedede projelerine uygun bir arsa almayı planladıklarını aktaran çift, “TOKİ'nin projelerine denk geldik. Bizim inşa etmek istediğimiz evin arsa tipleri tam orada. Eşimle beraber araştırıp karar verdik” diye konuştu. TOKİ'den konut üreticilerine ve ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), düzenlendiği açık artırma ile yatırım yapmak isteyenler için vadeli, KDV'den muaf olan konut üreticisine 10 bin konutluk yatırım fırsatı sunuyor. Oldukça ekonomik olduğu belirtilen arsaların; hem ev yapımına hem toplu konuta hem de sanayi yatırımları için uygun olduğu aktarıldı.

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Millet Bahçesi'ne ikinci etap

TOKİ tarafından Gaziantep'te inşasına başlanan millet bahçesinin yapımı hızla devam ediyor. Kentin merkezinde yer alacak ve vatandaşların kolayca ulaşabileceği Gaziantep Millet Bahçesi'nde çarşılar, gezinti yolları ve çim alanları yer alacak.

Millet bahçesinin ikinci etabının ihalesi ise 9 Ağustos'ta yapılacak.

Bitki ve peyzajı ile Gaziantep şehrine yeni bir soluk getirecek millet bahçesi projesi yeşili ve dinlenme alanları ile doğayla iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak.

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Gaziantep'e her alanda yatırım

Açıklamada, TOKİ'nin şehirde her alanda yatırım yaptığı belirtilerek, UEFA standartlarında 33 bin seyirci kapasiteli, bin 117 araçlık otoparkı ve locaları bulunan stadyum inşa ettiği anımsatıldı.

Ayrıca açıklamada TOKİ'nin, kentte 25 okul, 1 hastane, 3 sağlık ocağı, 19 cami, 19 ticaret merkezi, 3 kamu hizmet binası ve 2 spor salonunun yapımını tamamladığı belirtildi.