EkonomiTOKİden 70 binlik dev hedef
EMLAK

TOKİ'den 70 binlik dev hedef

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, "İçinde oturmayacağımız evi teslim almıyoruz" sloganıyla konut ürettiklerini vurgulayarak, 2018 yılında 65-70 arası konut inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Haber MerkeziAA
TOKİ Başkanı, &quot;Bütün paydaşlarımızla birlikte her yıl bir önceki yıla göre daha kaliteli yapılar inşa ediyoruz&quot; dedi.
TOKİ Başkanı, "Bütün paydaşlarımızla birlikte her yıl bir önceki yıla göre daha kaliteli yapılar inşa ediyoruz" dedi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, 2016'da 65 bin konut, 2017'de ise 65-70 bin arası konut ürettiklerini aktararak, "Bunlar Türkiye'de yapılan toplam konutun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor." dedi.

Konut sektöründe satışların 2016'nın 2015'e göre daha iyi olduğunu ifade eden Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2017'de, 2016'ya göre satışlarda daha iyi bir yıldı ancak belli ekonomik segmentlerde biraz arz fazlası olabilir. Bizim bulunduğumuz segmentte dar gelirli ve orta gelirli vatandaşlarda asla bir arz fazlası yok. Aralık ayında, en az 3-5 bölgede satışa sunduğumuz konutun yaklaşık 10-20 katı müracaat aldığımız yerler var. Dolayısıyla sosyal konuta ihtiyaç duyulan ve arazi üretebildiğimiz her yerde çok hızlı konut yapımına devam edeceğiz. 2018 yılı için yaklaşık 65-70 bin konut rakamını hedefledik. 2023 yılı hedefimiz 1 milyon 200 bin konuta erişmek. İdarenin 1 milyon konut hedefi vardı, 2015'te bunu revize ettik, 1 milyon 200 bin konuta çıkardık. Şimdi geldiğimiz noktada 820 bin konut rakamına ulaştık yani önümüzde 6-7 yıl içerisinde inşallah hedeflediğimiz rakamı aşmış olacağız."
TOKİ Başkanı Ergün Tuıran

Öncelik yatay ve yöresel mimaride

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ'nin konut inşasında yatay ve yöresel mimariye yöneldiğini belirten Turan, "Yaklaşık 3-3,5 yıldır İdare tarafından yapılan konutların yüzde 84'ünü 6 kat ve aşağısı binalar oluşturuyor. Bütün kasaba ve şehirlerde 'en yüksek bina TOKİ binası olmayacak' dedik ve bu prensiple yola devam ediyoruz." diye konuştu.

TOKİ'nin, Türkiye'de konusunda en uzman kuruluş olduğuna dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:

"Kalitesiyle tartışılan değil kalitesiyle örnek, referans olacak bir kuruluştur ve bütün paydaşlarımız da bu konuda çok ciddi çaba gösteriyor. 'İçinde oturmayacağımız evi teslim almıyoruz' sloganıyla hareket ediyoruz. Bütün paydaşlarımızla birlikte her yıl bir önceki yıla göre daha kaliteli yapılar inşa ediyoruz. Bizden daha önceki arkadaşlarımız daha kötü yapılar inşa etti demek istemiyoruz, umudumuz şu, inşallah bizden sonra gelen arkadaşlarımız da daha iyi işler yapacak."

Bir diğer önemsedikleri konunun da "Mahalle kültürü" olduğunu dile getiren Turan, farklı ekonomik katmandaki insanların bir arada yaşatan mahalle kültürünü çok önemsediklerini, bu doğrultuda Manisa, Muğla, Gaziantep, Kayaşehir'de çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Turan, "İznik'te 165 konutluk bir mahalle yaptık, çok şirin mahalle. Tek başına gezilmesi gereken bir mahalle. Bu örnek bundan sonra TOKİ'nin bütün üretim disiplinlerinde var olacak." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız Karaman'daki konutları beğendi"

Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karaman'da yapılan konutları helikopterle havadan incelediklerini söyledi.

Karamanda yaklaşık 2 bin konut inşa ettiklerini vurgulayan Turan, "Tamamı satılmış ve yaklaşık 10 katı başvuru ile satılmış. Karaman'ın sosyal konut anlamında müthiş gelişim potansiyeli var. Cumhurbaşkanımız Karaman'daki konutları beğendi. Konutlar şu anda bitme aşamasında yakında teslim edeceğiz."

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