Ekonomi 300 bin kişinin beklediği kuralar 26 Haziranda çekiliyor
EMLAK

TOKİ'nin İstanbul'daki sosyal konutları için kura çekimi 26 Haziran’da

300 bin kişinin beklediği kuralar 26 Haziran’da çekiliyor

50 bin sosyal konut projesinde 15 bin 125 konutun kura çekimi tamamlandı. 6 bin 300 konuta 300 bin kişinin başvurduğu İstanbul'da ise kura çekimi 26 Haziran'da başlıyor.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, İstanbul’da düzenledikleri toplantıda 50 bin Sosyal Konut Projesi’nde gelinen süreci, millet bahçelerini, TOKİ faaliyetlerinin ekonomiye katkılarını, kentsel dönüşüm çalışmalarını ve gelecek dönem hedeflerini anlattı.
Sosyal konutlara ağırlık vereceklerini söyleyen Bulut, "Artık sosyal konut dışında konut üretimi gerçekleştirmeyeceğiz. Bu yönde yılbaşından itibaren adımlar atmaya başladık. 50 bin sosyal konutta bu yönde ortaya çıkan bir proje. Önümüzdeki süreçte özellikle 2023 yılına kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı sosyal konutta 250 bin hedefi için çalışmalara başladık" diye konuştu.

16 YILDA 3 BUÇUK MİLYON VATANDAŞ KONUT SAHİBİ OLDU

Ömer Bulut, 16 yılda 843 bin 546 konut rakamına ulaşarak 3,5 milyon vatandaşı 15-20 yıl vadelerle konut sahibi yaptıklarını söyledi.
5 Mart’ta başlatılan sosyal konut projesinin başvurularını 19 Nisan’da tamamladıkların belirten Bulut, çekimlerin başladığını ifade etti. Bulut, "Kura çekimleri 19 Ağustos’a kadar tamamlanacak. Bugün itibariyle 34 projede 15 bin 125 konutun kura çekimi tamamlandı. 18 projede 10 bin 271 konutun da ihalesi tamamlandı ve inşaatları başlama aşamasına geldi. 8 projede ise bin 686 konut ihale sürecine girdi" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA 6 BİN 300 KONUT İÇİN 300 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Sosyal konut projesine İstanbul’da 300 bin kişinin başvurduğunu söyleyen Bulut, "En çok başvuruyu İstanbul’dan aldık, kura çekimi 26 Haziran itibariyle başlıyor. Temmuzun ilk haftasında da kura çekimleri olacak, 4 bölgede proje var. Toplamda 6 bin 300 konutun kurası çekilecek ama İstanbul’da başvuruyu da dikkate aldığınız zaman sosyal konut ihtiyacı çok fazla o yüzden öncellikli bu kuraları çekeceğiz” diye kaydetti.

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Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut.

  • Ömer Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla önümüzdeki süreçte İstanbul’da yeni sosyal konut projelerinin hayata geçirileceğini söyledi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

TOKİ olarak bugüne kadar 146 bin konutun ihalesini yaptıklarını belirten Bulut, 80 binin üzerinde konutun da inşaatını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini aktardı. Kentsel dönüşümde hiçbir vatandaşın mağdur olmayacağını vurgulayan Bulut, yerinde ve gönüllü dönüşüm yapacaklarını söyledi.

İSTANBUL’DA 14 BİN KONUTLUK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı yeni Kentsel Dönüşüm Stratejisi kapsamında 2019 yılı için 106 projede 32 bin 673 konut yapacaklarını belirten Bulut, şöyle devam etti:
"Kentsel dönüşüm İstanbul’un da birinci önceliği çünkü deprem bölgesi. Yapı stoku da dönüşümün yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. İstanbul’da da bu yıl ilk etapta 14 bin 76 konutun yapımını planladık. Bu konutla ağırlıklı olarak Esenler, Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Kağıthane gibi ilçelerde olacak. Bunların 2 bine yakının ihalesi yapıldı. Bin 700 kadarının da projeleri tamamlandı, ihale aşamasına getirmek üzereyiz. Kağıthane bölgesinde toprak kayması nedeniyle bina çökmüştü. Alanda çalışmalarımızı tamamladık, burada 685 konutun projesi hazır önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz."

MİLLET BAHÇELERİ PROJESİNDE SON DURUM NE?

Türkiye genelinde 65 millet bahçesi projesi olduğunu söyleyen Bulut, "Bunlardan 13’ünün inşaatı şu anda devam ediyor. Bir tanesi ihale değerlendirme aşamasında. 49 millet bahçesinin de projelendirmeleri tamamlanmak üzere. Bu yıl içerisinde 7 millet bahçesinin bitirilmesini hedefliyoruz. İstanbul’a öncelik verdik. Bizim gündemimizde 13 millet bahçesi projesi var. İstanbul’a 12 milyon metrekarelik bir yeşil alan kazandıracağız. Bunlar tamamlandığında insanların rahatça gezebileceği, vakit geçirebileceği, dinlenebileceği ortamlar var. İlk 5 ayda bu projeler neticesinde 5 milyarın üzerinde ödeme yaptık. Yıl sonuna kadar 16 milyara yakın kaynak aktarmış olacağız" ifadelerini kullandı.

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