Ekonomi TOKİde görev değişimi
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TOKİ’nin yeni başkanı Ömer Bulut oldu

TOKİ’de görev değişimi

Mehmet Ergün Turan’ın 4 yıldır sürdürdüğü TOKİ Başkanlığı görevinden belediye başkan aday adaylığı için ayrılması sonrası TOKİ Başkanlığına, başkan yardımcısı olarak görev yapan Ömer Bulut getirildi.

IHA
Ömer Bulut.
Ömer Bulut.

Mehmet Ergün Turan’ın belediye başkan aday adayı olarak kurumdan ayrılmasından sonra TOKİ Başkanlığına, başkan yardımcısı olarak görev yapan Ömer Bulut getirildi.

Ömer Bulut kimdir?

1968 yılında Trabzon’da doğan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

1995-2001 yılları arasında İller Bankası Erzurum ve Ankara Müdürlüklerinde mühendis olarak çalıştı. TOKİ’de 2005-2006 yıllarında uzmanlık, 2006-2011 yılları arasında daire başkanlığı yaptı. TOKİ Başkanlığına vekâleten atanan Ömer Bulut, 2011 yılından bu yana başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. Ömer Bulut evli ve iki çocuk babasıdır.

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