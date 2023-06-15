Topkapı29 sakinlerine erken teslimat sürprizi

İstanbul’un tarihi kalbi Topkapı’da, tüm ulaşım ağlarının kesiştiği noktada, hastaneler, okullar, iş ve yaşam merkezleriyle çevrili benzersiz bir konumda hayata geçen Topkapı29’un sakinleri, yeni konutlarının anahtarını planlanan tarihten tam üç ay önce teslim alabilecek.

Akzirve İcra Kurulu Üyesi Cihat Kılıç, 2022 yılında inşaatına başlanan, 1.691 konut, rezidans, alışveriş merkezi, ofis, otel gibi birçok farklı fonksiyonu bir arada bulunduran projenin büyüklüğü göz önüne alındığında, 1 yıl gibi kısa bir sürede teslim tarihinin erkene çekilmesinin oldukça önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Kılıç, “Türkiye’de gayrimenkul sektöründe 30 yıllık tecrübeye sahip Akzirve, 15 vinç ve 2.000’den fazla çalışanla konut sektöründe en hızlı proje olma özelliği de taşıyan Topkapı29’u, söz verdiği tarihten 3 ay önce teslim ederek önemli bir fark yaratmış olacak” dedi.

Temmuz sonuna kadar özel kampanya fırsatı

Satışa çıktığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören Topkapı29 projesinde kalan son daireler için özel bir kampanya da yapıldı. Hem yatırım hem de seçkin bir yaşam için Topkapı29’u tercih edecek alıcılara yüzde 35 peşinat, yüzde 35 teslimden sonra ödeme, kalan yüzde 30’luk kısım için de şirket bünyesinde 60 ay sıfır vadeyle ödeme imkânı sunuluyor. Peşin ödemeyi tercih eden müşteriler içinse temmuz ayı sonuna kadar ekstra yüzde 10 indirim sağlanacak.

Deniz manzaralı son birkaç dairenin alıcılarını beklediğini belirten Akzirve İcra Kurulu Üyesi Cihat Kılıç, Topkapı29’un özellikle çocuklu ailelere sunduğu avantajlar nedeniyle kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

Hem nefes hem ışık alan daireler

Avrupa’nın en iyi mimarlık ofislerinden Chapman Taylor tarafından tasarlanan Topkapı29, meydanları, özel peyzaja sahip yeşil alanları, sokakları, avluları ve sosyal buluşma noktalarıyla tamamen yaşam konforunu öne alan yenilikçi bir tasarım anlayışıyla hayata geçirildi. Hepsi balkonlu, bahçeli ve teraslı olarak tasarlanan 1+1’den 5+1’e değişen boyutlardaki daireler hem nefes hem de ışık alıyor. Bu açık alanlar sayesinde yemyeşil bir doğa evlerin içine taşınırken özellikle çocuklu ailelerin doğadan uzak kalmaması hedefleniyor.

Topkapı29’da cadde mağazalarından ofislere, yaşam ve alışveriş merkezlerinden dünyanın ünlü zincir markalarından birinin işleteceği otele kadar bir ekosistem sunuluyor. Ayrıca fitness salonu, studio, SPA, kapalı ve açık havuz, kafe, sinema salonu, dinlenme salonu, kütüphane, TV alanı ve ortak çalışma alanı gibi büyüklüğü yaklaşık 4 bin metrekareye ulaşan sosyal donatı alanları bulunuyor. Çim alanlar, yapraklı ağaçlar, pergola gölgesindeki oturma alanları, kokulu çiçek bahçeleri, su temalı düzenlemeler, egzersiz parkurları, çok amaçlı sahalar, kaykay pisti ile tüm ev sahipleri açık havada kendilerine ait bir alana sahip olduklarını hissedebilecek.

Enerji ve su tasarrufuyla, atıkları minimuma indirerek, bina içlerinde hava kalitesini artırarak, çevreye ve sahiplerine saygıyla inşa edilen Topkapı29, sakinlerine LEED sertifikalı bir yaşam tarzı sunuyor.

Depreme dayanıklılığı tasdik ettirildi

Uzun vadeli değer taşıyan projeleri ile öne çıkan Akzirve, dayanıklılık konusunda da tüm projelerine çok güveniyor. Akzirve İcra Kurulu Üyesi Cihat Kılıç, “Doğal afetler ülkemizin bir gerçeği. Önemli olan yapıların usulüne uygun olması ve olası deprem için tüm tedbirlerin alınması. Projelerimizin geliştirme aşamasından itibaren biz de bu detayları göz önünde bulunduruyoruz ve proje tasarımı, kullanılacak malzemeler gibi tüm detaylarda yönetmeliklere göre hareket ediyoruz. Topkapı29 projesinin dayanıklılığını da İstanbul Teknik Üniversitesi’nden aldığımız belgeyle tasdik ettirdik” dedi.

Örnek daire ziyarete açık

Tüm bu detayları ev sahibi olmak isteyenlere birebir hissettirebilmek için satış ofisinde yapılan örnek daireler de gezilebilir. Alanında uzman satış ekipleri, potansiyel alıcıları projeyle ilgili tüm detayları aktarmak üzere Topkapı29 Satış Ofisi’nde haftanın 7 günü 09.00 – 19.00 saatleri arasında ağırlıyor.



