Topraktan villa alma fırsatı

Fuzul Topraktan, orta gelirli aileler için topraktan villa sahibi olma fırsatı sunacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 9 projesiyle 2 bin 200'ün üzerinde aileyi evinin toprak sahibi yapan Fuzul Topraktan, bu başarının ardından gelen yoğun talepleri karşılamak amacıyla, doğayla iç içe, huzurlu, güvenli ve müstakil bir yaşam için yeni topraktan villa projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.
3 YILDA 400 KONUT
İstanbul'un hızla gelişen ve yatırım değeri yüksek bölgelerinden biri olan Ispartakule, Başakşehir ve Arnavutköy'de topraktan villa projesini başlatmayı planlayan şirket, erişilebilir fiyatlarla sınırlı sayıda müşterisine topraktan villa sahibi olma fırsatı sunacak. Şirket, topraktan villa projeleriyle yatırımcılarına yalnızca ev değil, aynı zamanda müstakil bir yaşam sunmayı da amaçlıyor. Yenilikçi yaklaşımıyla gayrimenkul sektörüne ve ev sahibi olmak isteyenlere önemli fırsatlar sunan Fuzul Topraktan, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde gelecek 3 yıl içinde 400'ün üzerinde villayı topraktan satışa sunmayı hedefliyor.