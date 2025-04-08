Topraktan villa alma fırsatı

Fuzul Topraktan, orta gelirli aileler için topraktan villa sahibi olma fırsatı sunacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 9 projesiyle 2 bin 200'ün üzerinde aileyi evinin toprak sahibi yapan Fuzul Topraktan, bu başarının ardından gelen yoğun talepleri karşılamak amacıyla, doğayla iç içe, huzurlu, güvenli ve müstakil bir yaşam için yeni topraktan villa projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.