Çeyiz kültürü globale taşınıyor

Bu topraklarda yüzlerce yıldır yaşayan çeyiz geleneği aynı zamanda, 15 milyar dolarlık devasa bir ekonomiyi temsil ediyor. Hemen her toplumda evlenen çiftlere yönelik hazırlıklar olsa da birçok kişiye göre, ülkemizdeki bu kültürün dünyada eşi benzeri yok. Gelin ve damat bohçasından el işi nakışa, düdüklü tencereden ev terliğine yani ‘iğneden ipliğe’ kadar donatılan çeyizler hem bir kültürü hem de ekonomiyi yansıtıyor.





ANADOLU’NUN KADİM GELENEĞİ DÜNYAYA TANITILACAK

Şehirleşme ve modern hayatla beraber içeriği değişse de bugün özellikle Anadolu’nun kırsal bölgelerinde gelin sandığı, çeyiz sermesi, iğne oyaları ve daha onlarca ata yadigârı gelenek devam ediyor. Benzer şekilde her yıl evlilik sezonu öncesinde beyaz eşya, aydınlatma, ev tekstili ve mobilyada hareketlilik yaşanıyor. Dünyada evlilik öncesinde bu kadar detaylı hazırlık yapan belki de tek millet olduğumuz için işin piyasasında da haliyle bereket yaşanıyor. İşte bu motivasyondan hareketle çeyiz ekonomisinin aktörleri, bu adeti yaşatırken ekonomiye katkı sağlayacak bir alışveriş organizasyonu için kolları sıvadı. Bu yıldan itibaren Züccaciyeciler Derneği'nin öncülüğünde nisan ayında Çeyiz Haftası düzenlenecek. Birçok mağazada ve e-ticaret platformunda yüzde 50’ye varan indirim uygulanacak. Avantajlı çeyiz paketleri satışa sunulacak.





ÇEYİZ HAFTASI’NA ÖZEL KAMPANYALAR

Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Başkanı Güçlü Kaplangı, 15 Nisan haftasında züccaciye ve küçük ev aletleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde kampanyalar düzenleneceğini açıkladı. Ülkemizde her yıl 600 bin çiftin evlendiğine dikkat çeken Güçlü Kaplangı’ya göre, düğün öncesinde yapılan mobilya, züccaciye ve ev tekstili gibi ürünleri kapsayan hazırlıklar 15 milyar dolarlık bir ekonomi oluşturuyor. Çeyiz Haftası'nın piyasaya hareketlilik getireceğini belirten Kaplangı, mobilya ve aydınlatma gibi sektörlerin dahil olmasıyla kapsamının da genişleyeceğini vurguladı.





KÜRESEL ALIŞVERİŞ ETKİNLİĞİ OLABİLİR

Güçlü Kaplangı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çeyiz Haftası'nın kısa zamanda yakın coğrafyalarımıza yayılmasını amaçlıyoruz. Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya gibi bölgelerde tanıtım yapmak istiyoruz. Züccaciyeciler Derneği, TOBB Züccaciye Meclisi gerekli altyapıyı tamamladı. E-ticaret tarafında da çalışmalar yapıldı. Hedefimiz ise küresel bir etkinlik oluşturmak."





AİLE YILI'NA UYGUN İÇERİK

Aile Yılı'nda hem sektörler hem de evlilik arifesindeki çiftler kazanacak. Her şey yolunda giderse bir de ihracat hamlesi başlayacak. Çeyiz sermesi, gelin alması, damat bohçası, ara dantelli 3 elti 9 görümce kanaviçe modeli ve dahası geleceğe taşınacak. Anlayacağın üzere okuyucu, çeyiz kültürümüzün bir eşi daha yok. Okuduğumuz kadarıyla bir de 'elti' kelimesinin İngilizce ve birçok dilde karşılığı yok. Hepsi bize özgü. Görümce mevzusunda da benzer bir durum seziyoruz.



