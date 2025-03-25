Anadolu’nun motif avcıları: El işi ürünleri toplayıp satıyorlar

Yurt içi ve dışı pazarlarda markalaşma çabasındaki tekstil sektörü, geleneksel motiflere yöneldi. Son yıllarda birçok firma, koleksiyonlarında Anadolu’nun farklı yerlerinde işlenen nakışları kullanmaya başladı. Tekstilcilerden talep artınca, geleneksel işlemeleri temin edenler ortaya çıktı. Piyasadan öğrendiğimize göre bu kişiler, köylerden çeyiz başta olmak üzere farklı özelliklerdeki el işi, yazma oyası ve desenleri topluyor.





KÖYLERDEN TOPLAYIP FİRMALARA SATIYOR

Söz konusu aracılar, birçok beldeyi gezerek farklı çeşit ve sayıdaki motifleri bularak sonrasında firmalara satıyor. Bazıları parça başına komisyon alırken bazıları da motiflerin özelliğine göre değişen fiyatlarla tekstil atölyelerine veriyor. Piyasada yer alan kişiler, el emeği ve çok değerli bir motifi 5 bin lira gibi rakamlara sattıklarını söylüyor. Kazançların ortalaması ise aylık 50 bin lirayı buluyor. Rakam biraz düşük gibi gelse de köylerden ürün alanların çoğunun bu işi ek kazanç için yaptığını belirtelim.





5 BİN LİRAYI BULAN DESEN

Öncesinde muhtarla bağlantı kuruluyor sonrasında köy kahvesi veya meydanında kadınların el işi ürünleri satın alınıyor. Yöresel motiflerle bezeli ürünler, 500 ila 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla temin ediliyor. Motifin piyasadaki değeri firmaların ihtiyaçlarına göre değişiyor. Öte yandan, bazı tekstil işletmeleri de bu desenleri kıyafetlere işlemesi için ev hanımlarıyla çalışmaya başlamış. Haftalık veya part-time olarak mesai yapan kadınların parça başı işlerden ayda 40 bin lirayı bulan kazançları olduğunu öğreniyoruz.





EV HANIMLARINA EK KAZANÇ İMKANI

Ankaralı Desen Triko, geleneksel el sanatlarındaki motifleri tekstil ürünlerine işleyerek dünyaya açılanlardan. Şirket Sahibi Aylin Sümer Bingöl, son yıllarda sektörden geleneksel motiflere ciddi ilginin olduğunu belirterek, “Sivas, Kayseri gibi çevre illerdeki yörelerden nakış veya işlemeler toplanıyor. Köylerde bundan gelir elde eden kadınlar var. Belli aralıklarla, hazırladıkları ürünleri satarak evlerine katkı sağlıyorlar. Bu işte ciddi mesai yaparak önemli gelir sağlayan da bulunuyor” dedi. Aylin Bingöl, Anadolu motiflerinden oluşan ürünlerin firma koleksiyonunun yüzde 30’unu oluşturduğunu ve yüzde 80’inin hemen satıldığını söyledi.





YURT DIŞINDAN YOĞUN TALEP VAR

Şirketin, e-ticaret Müdürü Tülay Kayapınar ise, bu modellerin yurt dışında ciddi talep gördüğünü belirterek, “Suudi Arabistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi toplamda 8 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Haftada yaklaşık olarak 120 parça ürünü yurt dışına gönderiyoruz. Doğu Avrupa’ya da açıldık, şu an en fazla Romanya’ya satışımız var. Yakında cironun da yüzde 50’sini yurt dışı gelirlerden sağlamak istiyoruz” dedi.



