AB’den Türk tekstilini zora sokacak hamle

Pınar Taşdelen Engin, AB’nin bölgede yeni bir üretim üssü oluşturma politikası netleşmesi durumunda, Türkiye’nin rekabet avantajını kaybedebileceğine dikkat çekti. Engin, olası sorunlara yönelik şu önerilerde bulundu: “Türkiye olarak en kötü senaryoya karşı şimdiden harekete geçmeliyiz. Bu noktada, Türk tekstil sanayisinin güçlenmesi ve üreticilerin Türkiye’de kalmasını teşvik edecek politikaların hayata geçirilmesi kritik önem taşımaktadır. AB’nin tekstil ve konfeksiyon tedarik zincirindeki yönelimleri henüz tam olarak şekillenmemiş olsa da Türkiye olarak bu olasılığa karşı önlemlerimizi şimdiden almalıyız. Avrupa pazarına yönelik uzun vadeli sipariş garantileri, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve sanayi iş birliklerinin artırılması, firmalarımızın Avrupa pazarındaki konumunu sağlamlaştıracaktır.”