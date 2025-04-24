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Trump'tan Çin'e vergi indirimi sinyali

Trump'tan Çin'e vergi indirimi sinyali

04:0024/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
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Donald Trump - Şi Cinping
Donald Trump - Şi Cinping

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te yapılan bir yemin töreninde, ABD ile Çin arasındaki ‘ticaret savaşlarına’ ilişkin soruları yanıtladı. Gümrük tarifeleri konusunda Çin’e karşı sert oynamayacağı mesajını veren Trump, “Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar” dedi. Trump, Çin’e uygulanan gümrük tarife oranının yüzde 145 düzeyinde kalmayacağını ancak bu oranın sıfır da olmayacağını vurguladı. Ayrıca Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma gibi bir planının olmadığını da dile getirdi.


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