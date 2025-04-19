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Trump'tan Fed Başkanı Powell'a kovma tehdidi

Trump'tan Fed Başkanı Powell'a kovma tehdidi

04:0019/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Donald Trump - Jerome Powell
Donald Trump - Jerome Powell

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı kovmakla tehdit etti. Trump, "Gidecek, eğer ayrılmasını istersem ayrılır. İşini yaptığını sanmıyorum. Her zaman çok geç kalıyor, biraz yavaş ve ondan memnun değilim. Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider" ifadelerini kullandı. Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirtti. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini anımsatan Trump, "Görünüşe göre tekrar tekrar düşürecekler ama Powell şirin görünmek istiyor. Faiz oranları dışında her şey düştü. Faiz oranları oldukça yatay. Fed'in faiz oranlarını düşürmeyi Amerikan halkına gerçekten borçlu olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.


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