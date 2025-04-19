ABD Suriye’den çekilmeye başladı

Suriye’de istikrarın sağlanması adına çalışmalar sürerken, ABD’nin bölgeden çekilmeye başladığı, güçlerini peyderpey çekeceği ve üslerini kapatacağı açıklandı. ABD basınında New York Times (NYT) ve Washington Post’a yansıyan haberlere göre, konuya ilişkin çalışmalar hız kazandı. NYT’ye konuşan iki üst düzey ABD yetkilisi, ABD’nin 3 üssü kapatma kararı aldığını yazdı. Bölgede 2 bin askerin bulunduğu belirtilirken, bunların 4’te birinden fazlasının Irak’a kaydırıldığı ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki askerlerini çekeceklerini duyurmuştu. NBC, şubat ayı başında iki ABD Savunma yetkilisine dayandırdığı haberde, Trump yönetiminin politikaları gereği Savunma Bakanlığı’nın, ABD birliklerini Suriye'den 30, 60 veya 90 gün içinde tamamen geri çekmek için planlar hazırlamaya başladığını öne sürmüştü.





600 ASKERİ ÇEKTİ

New York Times, iki üst düzey ABD yetkilisine dayanarak, operasyonun üç askeri üssün kapatılmasını içereceğini bildirdi. Omar petrol sahasındaki Green Village Üssü, Konoko gaz sahasındaki Fırat Üssü ve Haseke ilindeki Kharab Jir Üssü, planlama dahilinde boşaltıldı. Gazete, bu hamleyle ABD'nin yaklaşık 2 bin kişilik asker sayısının bin 400'e düşürüldüğünü açıkladı. İki yetkili, "Askeri komutanların 60 gün sonra durumu yeniden değerlendireceğini" belirterek, bölgede en az 500 askerin daha kalmasını tavsiye etti.





PENTAGON ONAY VERDİ

Geçtiğimiz günlerde İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklardan biri, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Asker sayısı bine kadar düşürülebilir” dedi. İsmi açıklanmayan ikinci bir üst düzey yetkili, asker sayısının yarıya düşürülebileceğine dair şüphelerinin bulunduğunu ifade etti. Yetkili, bu durumun doğrudan Başkan Donald Trump yönetiminin İran’la sürdürdüğü müzakereler ile bağlantılı olduğunu belirtti. Geçen perşembe günü alınan çekilme kararı "saha komutanlarının tavsiyesi" üzerine uygulamaya koyuldu ve hem Pentagon hem Merkez Komutanlığı'nca onaylandı. Konuya ilişkin açıklamasında Pentagon, "Güçlerimizi ihtiyaca göre yeniden konuşlandırıyoruz" yorumunda bulundu. Haberde, ABD’nin Şam yönetimini terörle mücadelede yeni bir ortak gördüğü ve yeni hükümete güvendiğine değinildi.





RESMİ DUYURU İRAN ILE MÜZAKERELERDEN SONRA

ABD’nin resmi duyuruları İran’la devam eden nükleer müzakerelerden sonra yapacağı kaydedildi. Washington Post’a konuşan bir yetkili, ABD’nin konsolidasyon ve güç kaydırma yaptığını, kuzeyde bir üssün daimi olarak bulunmasının planlandığını yazdı. Diğer yandan Suriyeli kaynaklar tarafından sosyal medyada yansıyan görüntülerde, ABD'ye ait askeri konvoyların Deyrizor ilindeki Conico gaz sahasından çekilerek Haseke bölgesine intikal ettiğine dair görüntüler paylaşıldı.



