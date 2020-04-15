Ekonomi TÜİK açıkladı Martta yüzde 34 artışla 108 bin 670 konut satıldı
EMLAK

TÜİK açıkladı: Mart'ta yüzde 3.4 artışla 108 bin 670 konut satıldı

TÜİK açıkladı: Mart'ta yüzde 3.4 artışla 108 bin 670 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 artarak 108 bin 670 adete çıktı ve Ocak-Mart döneminde konut satışları yüzde 33 artışla 341 bin düzeyine yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Mart ayında konut satışı arttı.
Mart ayında konut satışı arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde Mart ayında ipotekli olarak bilinen kredili konut satışları yıllık bazda yüzde 90.4 artarak 43 bin 329 adete yükseldi ve toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39.9 olarak gerçekleşti. Buna karşılık, kredisiz konut satışları Mart ayında Türkiye genelinde yıllık bazda yüzde 20.6 azalarak 65 bin 341'e indi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.8 azalarak 34 bin 89'a geriledi ve toplam konut satışları içinde payı yüzde 31.4 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.5 artarak 74 bin 581 adete çıktı.

Ocak-Mart döneminde ipotekli konut satışı yüzde 238.6 artarak 129 bin 299 adete çıkarken, diğer satış türlerinde ise yüzde 3.0 azalarak 211 bin 739'a geriledi.

Koronavirüs sonrası lüks tatilin maliyeti 5 bin liraya kadar indi
EKONOMİ
Koronavirüs sonrası lüks tatilin maliyeti 5 bin liraya kadar indi

Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 0.4 azalarak 107 bin 432'ye gerilerken, ikinci el konut satışları da yüzde 57.2 artarak 233 bin 606'ya çıktı.
Yabancılara yapılan konut satışları yıllık bazda yüzde 3.0 azalarak 3 bin 36'ya geriledi ve ilk sırayı 1,513 konut satışı ile İstanbul aldı.

İstanbul ilini sırasıyla 584 konut satışı ile Antalya, 165 konut satışı ile Ankara, 110 konut satışı ile Mersin ve 93 konut satışı ile Bursa izledi.

DHA

Ocak-Mart döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.8 artarak 10 bin 948'e yükseldi.

Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 465 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 426 konut ile Irak, 227 konut ile Rusya Federasyonu, 184 konut ile Afganistan ve 119 konut ile Filistin izledi.

Koronavirüs nedeniyle sahildeki çardaklar boş kaldı
FOTOĞRAF 12
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Antalya'da, çoğunlukla 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde denize sıfır oba ve çardaklar yıllardır her bahar ve yaz aylarında kurulup yüzlerce aileyi misafir ediyordu.
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Aksu ve Serik ilçelerinden gelen 600'e yakın aile, sahil bandında ormanla iç içe lüks otellerin yanı başında tatili ücretsiz yapıyor, derme çatma çardaklarda teknoloji ve gürültüden uzak bir yaşam sürerek adeta sessizliğin tadını çıkarıyordu.
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BU YIL KİMSE GELMEDİ <br> <br> Bazı çardaklarda uydu anteni, televizyon, güneş panellerinden elektrik üretimi gibi imkanlar da bulunuyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların uyarılarda bulunduğu vatandaşlar evlerinden çıkmayınca çardaklar atıl kaldı.
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Bazı çardakların bakımsızlıktan yıkılmak üzere olduğu görülürken, bazıları ise sağlamlığıyla dikkat çekti. Çardaklara giden yolun bakımsızlık nedeniyle otlarla kaplandığı görüldü. Ayrıca çardakların çevresi kimse olmayınca denizden gelen çöp ve atıklar nedeniyle adeta çöplüğe döndü.
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SİFTAHSIZ GÜNLERE <br> <br> Geçen yıl cıvıl cıvıl olan sahil, bu yıl kimse gelmeyince alandaki tek marketin işletmecisi Şener Bakaç'a kaldı. Bu yıl da oba kentin kalabalık olacağını düşünerek marketini dolduran, ancak kimse gelmeyince rafları tozlanan işletmeci Bakaç da evine gitmeyip burada marketin yanına yaptığı 5 metrekarelik odada vakit geçirmeye başladı.
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Geçen yıl günde 10 bin liralık cirolar yaptığını ancak bugünlerde işlerin sıfıra düştüğünü kaydeden Şener Bakaç, “Siftah yapamıyorum. Kimse yok. Buralar hep terk edildi, kimse gelmedi bu yıl. Koronavirüs sebebiyle insanlar evden çıkamayınca buralar da bana kaldı. Marketimi açtım ama para kazanamıyorum. Geçen yıl burada adım atacak yer olmazdı ama şimdi tek kaldım dedi.
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Koronavirüs nedeniyle sahildeki çardaklar boş kaldı
Title
Koronavirüs nedeniyle sahildeki çardaklar boş kaldı
Title
Koronavirüs nedeniyle sahildeki çardaklar boş kaldı
Title
Koronavirüs nedeniyle sahildeki çardaklar boş kaldı
Title
Koronavirüs nedeniyle sahildeki çardaklar boş kaldı
Title
Koronavirüs nedeniyle sahildeki çardaklar boş kaldı
Koronavirüs nedeniyle sahildeki çardaklar boş kaldı
Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yanındaki çardak ve obalarda denize sıfır tatil yapan vatandaşlar bu yıl koronavirüs nedeniyle evden çıkamayınca, çardaklar boş kaldı. 600'e yakın ailenin aynı anda tatil yaptığı alanda, şimdi yalnızca market işletmecisi Şener Bakaç bekliyor.


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