Türk müteahhitlerde Rusya belirsizliği: Para alışverişi nasıl yapacağımızı bilmiyoruz

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren Rusya’da projelerin halen devam ettiğini ama para alışverişi ve Batılı ülkelerin projelerinde bilinmezlikler olduğunu söyledi.

23 MİLYAR DOLARLIK SÖZLEŞME VAR

Bloomberg HT yayınına katılan Eren, Ukrayna ve Rusya’daki savaştan dolayı yeni yerler arayışında olduklarını söyleyerek, “Geçen sen 11 milyar dolar yeni sözleşmeyi Rusya da imzalamıştık, yaklaşık 2 milyar doları da Ukrayna’da imzalamıştık. Orada çalışan insanları getirdik ama onlara istihdam oluşturmamız lazım. Dubai ve Afrika gibi yeni yerler arayışındayız. Bu sene umutlu başlamıştık bu savaş ile ne olacak endişesindeyiz. Halen devam eden sözleşmelerimiz Rusya’da 20 milyar, Ukrayna’da 3 milyar dolar” dedi.

Projelerin Rusya tarafında devam ettiğini sözlerine ekleyen Eren bilinmezlikler olduğu için sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek şunları dedi:

Rusya’daki projeler durdurulmadı ama bilinmezlikler var. Batılıların Rusya’daki projelerini yapıyoruz “ülkelerindeki yasaklardan dolayı devam edebilecekler mi?”, “Rusya ile para alışverişini nasıl yapacağız?” gibi sorular şu an cevabını aradığımız sorular olarak öne çıkıyor.

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FOTOĞRAF 10 ı. Facebook’un çatı kuruluşu Meta’nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu son belgelere göre Meta, 2021 yılında Zuckerberg’i korumak için 25.2 milyon dolar harcadı. SEC belgelerine göre bu tutar, 2020 yılında 13.4 milyon dolar, 2019 yılında ise 10.5 milyon dolar idi. Meta, geçen yıl ayrıca Mark Zuckerberg’in ailesinin korunması için de ek olarak 10 milyon dolarlık ödeme daha yaptı. Geçen yıl Mark Zuckerberg ve ailesinin korunması için ödenen toplam tutar 25.2 milyon doları bulurken, Meta, Facebook’un CEO’su ve ailesinin güvenliği için 2021 yılında günde ortalama 70 bin dolara yakın bir para harcadı. Belgeler, koronavirüs pandemisi süreciyle Mark Zuckerberg’in özel seyahatlerinin de azaldığını gösterdi. 2019 yılında Zuckerberg’in kişisel yolculukları için yaklaşık 3 milyon dolarlık özel uçak harcaması yapan Meta’nın ödediği bu tutar 2020 yılında 1.8 milyon dolara, 2021 yılında ise 1.6 milyon dolar olarak gerçekleşti.<br><br>Meta CEO’su ve ailesinin korunması için harcanan 25.2 milyon dolarlık masrafa, Zuckerberg’in kişisel özel uçak masrafları da eklenince toplam maliyet 26.8 milyon dolara ulaştı. Sosyal medya devinin kişisel güvenlikkoruma harcamaları Mark Zuckerberg ve ailesi ile de sınırlı kalmadı. Meta’nın operasyonlarından sorumlu başkanı (COO) Sheryl Sandberg için harcanan kişisel koruma masrafı 2019, 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 4.4 milyon dolar, 7.6 milyon dolar ve 9 milyon dolar oldu. Şirket ayrıca Sandberg’in kişisel yolculukları için yine 2019, 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 1.3 milyon dolar, 872 bin dolar ve 2.3 milyon dolarlık özel uçak harcaması yaptı. Böylece Sandberg’in korunması ve özel uçak seyahatleri için harcanan toplam tutar da 11.3 milyon doları bulmuş oldu. Korumalara harcadığı harcadığı para dudak uçuklattı: Günlük 70 bin dolar ödüyor Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in güvenliğinin sağlanması için harcanan para dudak uçuklattı. Geçtiğimiz yıl Facebook'un CEO'su ve ailesinin güvenliği için günde ortalama 70 bin dolara yakın bir para harcandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 19 Tüm dünya genelinde otomotiv sektöründe devam eden çip krizi yeni alternatif arayışlarını beraberinde getirdi. Ülkemizde en uygun modeller arasında yer alan Fiat Egea ve Renault Clio fiyatları bile durdurulamaz bir hal aldı. Geçtiğimiz aylarda 220 bin TL – 260 bin TL aralığında satılan Renault Clio bile Nisan ayında 313 bin TL gibi bir rakama satılmaya başladı. Sıfır otomobil almak isteyen tüketici ise yönünü alternatif modellere çevirdi ve Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri arama motorlarının ilk sıralarına yerleşti. Geçtiğimiz atylarda Citroen Ami ve Regal Raptur alternatif modellerle Türkiye yollarını süslemeye başlamıştı. Şimdi ise gündemde RKS M5 var. Ülkemizde yakında dönem içerisinde satışa sunulan RKS M5 modeli son dönemde oldukça popüler olan mini elektrikli otomobiller kategorisinde yer alıyor. Bu otomobilin taşıma kapasitesi klasik olarak 3 kişi. RKS M5 Özellikleri<br><br>RKS M5 modeli iddialı bir tasarıma sahip. RKS M5 modelinde 2500W’lık bir motor yer alıyor. Bu motor 6 adet 72V 78Ah akü ile desteklenmiş durumda. M5, yol ve hava koşullarına bağlı olarak 90 km’lik bir menzil sunuyor. Tabi ki elektrikli otomobillerde menzil unsurunun fazlasıyla değişken olduğunu unutmamak gerekiyor. Yalnızda 400 kilogramlık bir ağırlığa sahip olan bu otomobili normal şebeke geriliminden 6 ile 8 saatte şarj edebiliyorsunuz. Şu anda ülkemizde satışta olan RKS M5 modelinin fiyatı ise 127.00 TL ve 135.000 TL arasında değişiklik göstermekte. Otomobilin maksimum hızı ise 25 ile 45 kilometre arasında değişiyor. Elbette bu hız yokuşlarda çok daha aşağılara düşebilir. Konfor ve Kalite<br>2500W motor gücü ile şehir trafiğinde kullanıcılarının tüm beklentilerini karşılayarak, sürüş tarzınıza uygun ayarlanabilir sürüş modları ve süspansiyonları sayesinde ekstra konfor sunar. Geniş LCD Panel<br>M5 tüm sürüş detaylarını size sunan geniş lcd panele sahiptir. Bu panel ayrıca geri görüş özelliği ile fark atıyor. Mütevazı ve özgün supersport tasarımının yanı sıra yüksek teknoloji ile donatılmış dayanıklı yapısı ile beraber hem gözlere hem de cebinize dost seyahat anlayışını somutlaştırmaktadır. Eğer günlük kullanım için iyi bir alternatif arıyorsanız RKS M5’e de göz atmanızda fayda var. Elektrikli Şarj<br>Elektrikli sarj üniteleri ile kolayca şarj edilebilme özelliğine sahip M5 ekonomik bir ortak. Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili: Fiyatı sadece 127 bin lira Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobillerine bir yenisi daha eklendi. Sıfır araba fiyatları ve modelleri bu ara en çok konuşulan konular arasında. Otomobil almak isteyen herkes En ucuz sıfır otomobil, modelleri ve fiyatlarını araştırır oldu. Çip krizi nedeniyle piyasalarda ciddi bir artış gözenirken gözler en ucuz sıfır otomobil alternatiflerine çevrildi. Citroen Ami, Regal Raptur'dan sora şimdi de herkesin ilgisini çekecek inanılmaz bir model ortaya çıktı. İşte özellikleriyle ve 127 bin TL'lik fiyatıyla dikkat çeken o elektrikli otomobil…



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