Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Türk müteahhitlerde Rusya belirsizliği Para alışverişi nasıl yapacağımızı bilmiyoruz
EMLAK

Türk müteahhitlerde Rusya belirsizliği: Para alışverişi nasıl yapacağımızı bilmiyoruz

Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası yaptırım yağmuruna tutulan Rusya'ya iş yapan Türk müteahhitler ödemelerle ilgili endişeli. ''Rusya’yla para alışverişi nasıl yapacağımızı bilmiyoruz.'' diyen Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, "Halen devam eden sözleşmelerimiz Rusya’da 20 milyar, Ukrayna’da 3 milyar dolar düzeyinde" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Türk müteahhitlerde Rusya belirsizliği: Para alışverişi nasıl yapacağımızı bilmiyoruz
Foto/arşiv

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren Rusya’da projelerin halen devam ettiğini ama para alışverişi ve Batılı ülkelerin projelerinde bilinmezlikler olduğunu söyledi.

23 MİLYAR DOLARLIK SÖZLEŞME VAR

Bloomberg HT yayınına katılan Eren, Ukrayna ve Rusya’daki savaştan dolayı yeni yerler arayışında olduklarını söyleyerek, “Geçen sen 11 milyar dolar yeni sözleşmeyi Rusya da imzalamıştık, yaklaşık 2 milyar doları da Ukrayna’da imzalamıştık. Orada çalışan insanları getirdik ama onlara istihdam oluşturmamız lazım. Dubai ve Afrika gibi yeni yerler arayışındayız. Bu sene umutlu başlamıştık bu savaş ile ne olacak endişesindeyiz. Halen devam eden sözleşmelerimiz Rusya’da 20 milyar, Ukrayna’da 3 milyar dolar” dedi.

Projelerin Rusya tarafında devam ettiğini sözlerine ekleyen Eren bilinmezlikler olduğu için sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek şunları dedi:

Rusya’daki projeler durdurulmadı ama bilinmezlikler var. Batılıların Rusya’daki projelerini yapıyoruz “ülkelerindeki yasaklardan dolayı devam edebilecekler mi?”, “Rusya ile para alışverişini nasıl yapacağız?” gibi sorular şu an cevabını aradığımız sorular olarak öne çıkıyor.

Korumalara harcadığı harcadığı para dudak uçuklattı: Günlük 70 bin dolar ödüyor
FOTOĞRAF 10
Title
ı. Facebook’un çatı kuruluşu Meta’nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu son belgelere göre Meta, 2021 yılında Zuckerberg’i korumak için 25.2 milyon dolar harcadı.
Title
SEC belgelerine göre bu tutar, 2020 yılında 13.4 milyon dolar, 2019 yılında ise 10.5 milyon dolar idi.
Title
Meta, geçen yıl ayrıca Mark Zuckerberg’in ailesinin korunması için de ek olarak 10 milyon dolarlık ödeme daha yaptı.
Title
Geçen yıl Mark Zuckerberg ve ailesinin korunması için ödenen toplam tutar 25.2 milyon doları bulurken, Meta, Facebook’un CEO’su ve ailesinin güvenliği için 2021 yılında günde ortalama 70 bin dolara yakın bir para harcadı.
Title
Belgeler, koronavirüs pandemisi süreciyle Mark Zuckerberg’in özel seyahatlerinin de azaldığını gösterdi.
Title
2019 yılında Zuckerberg’in kişisel yolculukları için yaklaşık 3 milyon dolarlık özel uçak harcaması yapan Meta’nın ödediği bu tutar 2020 yılında 1.8 milyon dolara, 2021 yılında ise 1.6 milyon dolar olarak gerçekleşti.<br><br>Meta CEO’su ve ailesinin korunması için harcanan 25.2 milyon dolarlık masrafa, Zuckerberg’in kişisel özel uçak masrafları da eklenince toplam maliyet 26.8 milyon dolara ulaştı.
Title
Sosyal medya devinin kişisel güvenlikkoruma harcamaları Mark Zuckerberg ve ailesi ile de sınırlı kalmadı.
Title
Meta’nın operasyonlarından sorumlu başkanı (COO) Sheryl Sandberg için harcanan kişisel koruma masrafı 2019, 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 4.4 milyon dolar, 7.6 milyon dolar ve 9 milyon dolar oldu.
Title
Şirket ayrıca Sandberg’in kişisel yolculukları için yine 2019, 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 1.3 milyon dolar, 872 bin dolar ve 2.3 milyon dolarlık özel uçak harcaması yaptı.
Title
Böylece Sandberg’in korunması ve özel uçak seyahatleri için harcanan toplam tutar da 11.3 milyon doları bulmuş oldu.
Korumalara harcadığı harcadığı para dudak uçuklattı: Günlük 70 bin dolar ödüyor
Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in güvenliğinin sağlanması için harcanan para dudak uçuklattı. Geçtiğimiz yıl Facebook'un CEO'su ve ailesinin güvenliği için günde ortalama 70 bin dolara yakın bir para harcandı.

Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili: Fiyatı sadece 127 bin lira
FOTOĞRAF 19
Title
Tüm dünya genelinde otomotiv sektöründe devam eden çip krizi yeni alternatif arayışlarını beraberinde getirdi.
Title
Ülkemizde en uygun modeller arasında yer alan Fiat Egea ve Renault Clio fiyatları bile durdurulamaz bir hal aldı.
Title
Geçtiğimiz aylarda 220 bin TL – 260 bin TL aralığında satılan Renault Clio bile Nisan ayında 313 bin TL gibi bir rakama satılmaya başladı.
Title
Sıfır otomobil almak isteyen tüketici ise yönünü alternatif modellere çevirdi ve Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri arama motorlarının ilk sıralarına yerleşti.
Title
Geçtiğimiz atylarda Citroen Ami ve Regal Raptur alternatif modellerle Türkiye yollarını süslemeye başlamıştı. Şimdi ise gündemde RKS M5 var.
Title
Ülkemizde yakında dönem içerisinde satışa sunulan RKS M5 modeli son dönemde oldukça popüler olan mini elektrikli otomobiller kategorisinde yer alıyor.
Title
Bu otomobilin taşıma kapasitesi klasik olarak 3 kişi.
Title
RKS M5 Özellikleri<br><br>RKS M5 modeli iddialı bir tasarıma sahip.
Title
RKS M5 modelinde 2500W’lık bir motor yer alıyor. Bu motor 6 adet 72V 78Ah akü ile desteklenmiş durumda.
Title
M5, yol ve hava koşullarına bağlı olarak 90 km’lik bir menzil sunuyor. Tabi ki elektrikli otomobillerde menzil unsurunun fazlasıyla değişken olduğunu unutmamak gerekiyor.
Title
Yalnızda 400 kilogramlık bir ağırlığa sahip olan bu otomobili normal şebeke geriliminden 6 ile 8 saatte şarj edebiliyorsunuz.
Title
Şu anda ülkemizde satışta olan RKS M5 modelinin fiyatı ise 127.00 TL ve 135.000 TL arasında değişiklik göstermekte.
Title
Otomobilin maksimum hızı ise 25 ile 45 kilometre arasında değişiyor. Elbette bu hız yokuşlarda çok daha aşağılara düşebilir.
Title
Konfor ve Kalite<br>2500W motor gücü ile şehir trafiğinde kullanıcılarının tüm beklentilerini karşılayarak, sürüş tarzınıza uygun ayarlanabilir sürüş modları ve süspansiyonları sayesinde ekstra konfor sunar.
Title
Geniş LCD Panel<br>M5 tüm sürüş detaylarını size sunan geniş lcd panele sahiptir. Bu panel ayrıca geri görüş özelliği ile fark atıyor.
Title
Mütevazı ve özgün supersport tasarımının yanı sıra yüksek teknoloji ile donatılmış dayanıklı yapısı ile beraber hem gözlere hem de cebinize dost seyahat anlayışını somutlaştırmaktadır.
Title
Eğer günlük kullanım için iyi bir alternatif arıyorsanız RKS M5’e de göz atmanızda fayda var.
Title
Elektrikli Şarj<br>Elektrikli sarj üniteleri ile kolayca şarj edilebilme özelliğine sahip M5 ekonomik bir ortak.
Title
Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili: Fiyatı sadece 127 bin lira
Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobillerine bir yenisi daha eklendi. Sıfır araba fiyatları ve modelleri bu ara en çok konuşulan konular arasında. Otomobil almak isteyen herkes En ucuz sıfır otomobil, modelleri ve fiyatlarını araştırır oldu. Çip krizi nedeniyle piyasalarda ciddi bir artış gözenirken gözler en ucuz sıfır otomobil alternatiflerine çevrildi. Citroen Ami, Regal Raptur'dan sora şimdi de herkesin ilgisini çekecek inanılmaz bir model ortaya çıktı. İşte özellikleriyle ve 127 bin TL'lik fiyatıyla dikkat çeken o elektrikli otomobil…

Otomotiv tutkunlarının merakla beklediği fuar: Son modeller görücüye çıktı
FOTOĞRAF 46
Title
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen New York Otomobil Fuarı Jacob Javits Convention Center'da ziyarete açıldı.
Title
ABD'nin Manhattan bölgesinin batısındaki Jacob Javits Convention Center'da 15-24 Nisan tarihlerinde gezilebilecek New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nın ilk ziyaretçileri basın mensupları oldu.
Title
İşte fuarda görücüye çıkan otomotiv markalarına ait son modeller..
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
New York Uluslararası Otomobil Fuarı 2022
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Otomotiv tutkunlarının merakla beklediği fuar: Son modeller görücüye çıktı
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen New York Otomobil Fuarı ilk gösterimini basın mensuplarına yaptı. Otomobil tutkunlarının merakla beklediği dikkat çekici onlarca yeni modelin yer aldığı fuar 15-24 Nisan tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.
Çağrı yeniden vizyonda

'Çağrı' yeniden vizyonda

45 yıl sonra 4K görüntüyle izleyicinin karşısına çıkacak.
İstanbuldan güzel haber

İstanbul'dan güzel haber

Pandeminin başından beri en düşük vaka sayısına ulaşıldı.
MSBden tarihi Somali fotoğrafı

'Haritayı açtık, isteyene istediği yerde oturma imkanı sunduk.'

​İkinci el araba almak isteyenleri ilgilendiriyor.

Mavi Vatan milli radara emanet.

​Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: Birleşmiş Milletler'in tutumuna uyacağız

Tarihi evleri korumak için bunu yaptılar.

​Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.