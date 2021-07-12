Ekonomi Türk müteahhitlerden büyük başarı 6,5 milyar dolarlık proje üstlendiler
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Türk müteahhitlerden büyük başarı: 6,5 milyar dolarlık proje üstlendiler

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk müteahhitlik firmaları, 2021 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 33 ülkede 6,5 milyar dolar tutarında 100 proje üstlendi. En fazla proje üstlenilen ilk beş ülke arasında zirvede ise 1,5 milyar dolar ile Zambiya yer aldı.

Haber Merkezi AA
​​​Türk müteahhitlerden 33 ülkede 6,5 milyar dolarlık proje
Foto/arşiv

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Temmuz 2021 İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nu yayımladı.

Raporda, Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk müteahhitlik firmalarının, 2021 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 33 ülkede 6,5 milyar dolar tutarında 100 proje üstlendiği belirtildi. Böylece yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde 1972'den bugüne üstlenilen proje tutarının 428 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

EN FAZLA PROJE ÜSTLENEN BEŞ ÜLKE

Bu yılın altı ayında en fazla proje üstlenilen ilk beş ülkenin, Zambiya (1,3 milyar dolar), Slovenya (748 milyon dolar), Kazakistan (674 milyon dolar), Azerbaycan (543 milyon dolar) ve Rusya Federasyonu (405 milyon dolar) olduğu belirtilen raporda, müteahhitlerin, yurt dışında yıllık 20 milyar dolar, orta vadede de 50 milyar doların üzerinde proje üstlenme hedefini koruduğu, bu kapsamda finansman temini ve nakit akışının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

MALİYET ARTIŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Sektörün rekabet gücünün korunması için dijitalleşme gündeminin gerisinde kalma lüksünün olmadığı bir süreçten geçildiğine işaret edilen raporda, bu alandaki gecikmenin telafisinin oldukça güç olacağı ifade edildi. Maliyet artışlarına dikkatin çekildiği raporda, özellikle demir-çelik ve çimentoda öngörülemeyen yüksek artışların maliyet baskısını ağırlaştırdığının altı çizildi.

FİYATLARDA KAYDA DEĞER BİR DÜŞÜŞ BEKLENMİYOR

Geçen yıl başlayan konut fiyat artışının devam ettiğini aktarılan raporda, "Önümüzdeki sonbaharda faiz oranlarında düşüş gerçekleşse de bu kez konut talebi artışıyla fiyatlarda kayda değer düşüş beklentisi mevcut değildir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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