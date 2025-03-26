Türkiye Sigorta'dan temettü ve sermaye artışı

“Bugün yaptığımız bu hamle, şirketimizin büyüme stratejisini desteklerken, sektörün lokomotif kuruluşu olarak ekonomiye sağladığımız katkıyı bir kez daha pekiştirmiş oldu. 2024 yılı şirket kârımızın 2 milyar TL’sini nakden, 5 milyar TL’sini bedelsiz sermaye olmak üzere toplamda yüzde 55,44 oranında ortaklarımıza değer olarak sunma kararı aldık. Kâr dağıtımını 28 Ağustos 2025 tarihinde tek seferde yapmayı planlıyoruz. Bu hususları da Yönetim Kurulu kararımız ile 25 Nisan 2025 tarihinde Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’un onayına sunmaya karar verdik. Nakit brüt 2 milyar TL, bedelsiz 5 milyar TL olmak üzere toplam 7 milyar TL kâr dağıtımı yapacağız. Ayrıca bizim için başka önemli bir gelişmeyi de paylaşmak isterim. 2024 yılında hisse değerinde yüzde 98 artış sağlayarak, BIST Temettü 25 Endeksi’ne giren tek sigorta şirketi olmanın gururunu paylaşmıştık. Bugün de 2025 yılı ikinci üç aylık dönemi için BİST pay endeksi kapsamında yer alacak paylar belirlendi ve Şirketimizin payları BIST 50 endeksi için yedek paylar arasında yer aldı. Gösterdiğimiz bu güçlü finansal performans ve istikrarlı büyüme, yatırımcılarımıza ve ekonomimize duyduğumuz güvenin en somut göstergesi oldu. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda, hissedarlarımıza ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz”