Türkiye Sigorta'dan temettü ve sermaye artışı

Güçlü finansal yapısı ve sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda yatırımcılarına değer katmaya devam eden Türkiye Sigorta, 2024 yılı finansal sonuçları doğrultusunda hissedarlarına brüt 2 milyar TL nakit temettü dağıtımı ve yüzde 100 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirket, nakdin yanı sıra 5 milyar TL bedelsiz olmak üzere toplam 7 milyar TL kâr dağıtımı yapacak.
Büyümesini de istikrarlı bir şekilde sürdüren Türkiye Sigorta’nın 2025 yılı Ocak-Şubat dönemi brüt prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47’lik bir artış göstererek 28,4 milyar TL seviyesine ulaştı.
Hem hissedarlarına hem de sigortalılarına güven veren duruşuyla yoluna emin adımlarla devam eden Türkiye Sigorta, 2024 yılına ait mali sonuçlarına dayanarak, 25 Nisan 2025 tarihinde yapılması öngörülen Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere brüt 2 milyar TL tutarında nakit temettü dağıtımı kararı aldı. Sermayesini daha da güçlendirerek ülke ekonomisine olan güvenini bir kez daha ortaya koyan Şirket, ödenmiş sermayesini de 5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye çıkararak yüzde 100 oranında bedelsiz sermaye artırımına gidecek.
Önerilen nakdi kâr dağıtımının 28 Ağustos 2025 tarihinde tek seferde yapılması planlanırken, konunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verildi.
Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47’lik büyüme
Öte yandan aldığı başarılı sonuçlarla sektör liderliğini hız kesmeden sürdüren Türkiye Sigorta’nın büyüme performansı da dikkat çekici seviyelere geldi. Şirketin 2025 yılı Ocak-Şubat dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 28,4 milyar TL seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47’lik bir artış gösteren Şirket, güçlü performansını bir kez daha gösterdi.
Toplam 7 milyar TL kâr dağıtımı yapılacak
Türkiye Sigorta’nın güçlü finansal duruşunun yalnızca hissedarları için değil, tüm sektör ve ülke ekonomisi için güven unsuru olmaya devam ettiğini söyleyen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, şu değerlendirmelerde bulundu: