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Yenilenebilir enerji kapasite artışında 2024'te rekor büyüme kaydedildi

Yenilenebilir enerji kapasite artışında 2024'te rekor büyüme kaydedildi

15:1226/03/2025, Çarşamba
AA
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Küresel yenilenebilir enerji kapasitesi, 2024'te 4 bin 448 gigavat seviyesine ulaştı
Küresel yenilenebilir enerji kapasitesi, 2024'te 4 bin 448 gigavat seviyesine ulaştı

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yayımlanan "2025 Yenilenebilir Kapasite İstatistikleri" raporuna göre, geçen yıl eklenen 585 gigavat kapasite, toplam artışın yüzde 92,5'ini oluşturdu. Söz konusu dönemde yenilenebilir enerji kapasitesindeki net artışın yüzde 96,6'sı güneş ve rüzgar enerjisinden kaynaklandı. Artışın dörtte üçü, yüzde 32,2 büyüyerek 1865 gigavata ulaşan güneş enerjisinden sağlanırken, rüzgar enerjisi yüzde 11,1 büyüme kaydetti.

Küresel yenilenebilir enerji kapasitesi, 2024'te yıllık yüzde 15,1 büyümeyle 4 bin 448 gigavat seviyesine ulaştı. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yayımlanan "2025 Yenilenebilir Kapasite İstatistikleri" raporuna göre, geçen yıl eklenen 585 gigavat kapasite, toplam artışın yüzde 92,5'ini oluşturdu.


Söz konusu dönemde yenilenebilir enerji kapasitesindeki net artışın yüzde 96,6'sı güneş ve rüzgar enerjisinden kaynaklandı. Artışın dörtte üçü, yüzde 32,2 büyüyerek 1865 gigavata ulaşan güneş enerjisinden sağlanırken, rüzgar enerjisi yüzde 11,1 büyüme kaydetti.


Bölgesel dağılıma bakıldığında, kapasite artışının en büyük kısmı Asya'da gerçekleşirken, Çin küresel ilavenin yaklaşık yüzde 64'ünü tek başına sağladı. Ülkeyi yüzde 3,2 ile Orta Amerika ve Karayipler bölgesi izledi. Ayrıca G7 ülkeleri toplam genişlemenin yüzde 14,3'ünü, G20 ülkeleri ise yüzde 90,3'ünü oluşturdu.


Rapora göre, büyüme rekor seviyede olsa da mevcut ilerleme 2030'a kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması hedefinin gerisinde kaldı. 11,2 teravatlık hedefe ulaşmak için kapasitenin 2030'a kadar her yıl yüzde 16,6 artması gerektiği belirtiliyor.

"Bölgesel dengesizlikler devam ediyor"

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, rapora ilişkin değerlendirmesinde, yenilenebilir enerji büyümesinin ekonomik fizibilitesini kanıtladığını belirterek, "Her yıl büyüme rekorları kırılıyor, ancak bölgesel eşitsizlikler devam ediyor ve zaman daralıyor." ifadesini kullandı.


La Camera, hükümetleri Ulusal Katkı Beyanları kapsamında yenilenebilir enerji hedeflerini net bir yol haritasına dönüştürmeye çağırırken, uluslararası toplumu da Güney ülkelerinin hedeflerine destek vermek için işbirliğini artırmaya davet etti.


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yenilenebilir enerjinin fosil yakıt çağını sona erdirdiğini vurgulayarak, "Bu rekor büyüme, istihdam yaratıyor, enerji maliyetlerini düşürüyor ve çevreyi koruyor. Ancak temiz enerjiye geçişin daha hızlı ve adil olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



#IRENA
#Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı
#BM

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