Ekonomi Türkiyede haziranda 134 bin 731 konut satıldı
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Türkiye'de haziranda 134 bin 731 konut satıldı

Türkiye genelinde haziranda 134 bin 731 konut satışı gerçekleştirildi. Haziranda satılan konut sayısı mayısa göre yüzde 127,7 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,1 azalış gösterdi.

Haber Merkezi AA
Türkiyede haziranda 134 bin 731 konut satıldı
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Türkiye genelinde haziranda 134 bin 731 konut satışı gerçekleştirildi. Haziranda satılan konut sayısı mayısa göre yüzde 127,7 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,1 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,1 azalarak 134 bin 731 oldu.

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Haziranda satılan konut sayısı mayısa göre yüzde 127,7 arttı. Mayısta 59 bin 166 konut satılmıştı.

İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 401 konut ve yüzde 9,9 payla Ankara, 7 bin 522 konut ve yüzde 5,6 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 12 konutla Hakkari, 32 konutla Ardahan ve 64 konutla Bayburt oldu.

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