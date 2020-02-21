Türkiye'deki yerleşik her 3 yabancıdan birisi kendi evinde oturuyor

Yabancıların Türkiye'den aldığı ev sayısı 2013'te 12 bin 181 adetken, 2014'te 18 bin 959'a, 2015'te 22 bin 830'a çıktı. 2016'da 18 bin 189 adet olarak gerçekleşen söz konusu rakam, 2017'de 22 bin 234'e, 2018'de 39 bin 663'e yükseldi. Satış adedi, geçen yıl ise tüm zamanların rekorunu kırarak 45 bin 483 adet oldu.

Bu süreçte yabancıların en çok tercih ettiği il İstanbul olurken, onu Antalya takip etti. En çok konut alan yabancılar sıralamasında ise Irak ve İran ilk 2 sırayı aldı.

"Türkiye'de yabancıların 3'te biri kendi evinde kalıyor"

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, istatistiklere göre yabancılara satılan konutların ortalama fiyatının ABD'de 550 bin dolar, İngiltere'de 500 bin pound olduğunu, İspanya'da ise 500 bin avroyu aştığını belirterek, söz konusu rakamın Avrupa ortalamasının 350 bin avro düzeylerinde gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'de vatandaşlık bedelinin 250 bin dolara düşürülmesine rağmen yabancıya satış adedinin hala istenilen düzeyde olmadığını dile getiren Akbal, bu alanda İspanya, Portekiz gibi ülkelerin yakalanması gerektiğini vurguladı.

Akbal, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'na göre ülkede yaşayan yerleşik yabancı sayısının 2019'da önceki yıla göre yüzde 26 artarak 1 milyon 531 bin olduğunu bildirdi.

Bu yabancıların Mütekabiliyet Yasası'ndan sonra ciddi konut alımına yöneldiğini dile getiren Akbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mütekabiliyet, yabancıların konut almasını ciddi anlamda kolaylaştırdı. Daha sonra hayata geçen vatandaşlık hakkı gibi düzenlemeler de satış adedindeki artışın yükselmesini sağladı. Bu kapsamda Mütekabiliyet sonrası yabancılara 180 bin adet konut satıldı. Konut alan yabancılar aynı zamanda ikamet de alıyor. Her konut için aileleriyle birlikte ortalama 3 kişinin ikamet aldığı düşünülürse 1,5 milyon yerleşik yabancıdan 540 bininin kendi evinde oturduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'de yerleşik her 3 yabancıdan birisi kendi evinde oturuyor. Bu kapsamda Türkiye'de yerleşik olan yabancıların 3'te 2'sinin kendi evlerinde değil kirada oturduğu sonucu karşımıza çıkıyor."

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