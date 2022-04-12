Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Türkiyenin en değerli üç ilçesi belli oldu Metrekare fiyatı 50 bin TLye yaklaştı
EMLAK

Türkiye’nin en değerli üç ilçesi belli oldu: Metrekare fiyatı 50 bin TL'ye yaklaştı

2022 yılı Mart ayı konut değerleme istatistikleri doğrultusunda yapılan çalışmaya göre Türkiye’nin en değerli ilk üç ilçe Beşiktaş, Sarıyer, Çeşme olurken, Türkiye’nin en değerli ilçeleri listesinde İstanbul’dan 6, İzmir, Muğla, Antalya ve Çanakkale’den birer ilçe yer aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Türkiye’nin en değerli üç ilçesi belli oldu: Metrekare fiyatı 50 bin TLye yaklaştı
Türkiye’nin en değerli ilçesi 47 bin 81 TL metrekare fiyatıyla Beşiktaş oldu.

Mart sonu konut verilerine göre Beşiktaş ortalama 47 bin 081 TL metrekare fiyatıyla ilk sırada yer aldı.

Beşiktaş’ı 44 bin 219 TL ortalama metrekare fiyatı ile Sarıyer, 33 bin 449 TL metrekare fiyatıyla Çeşme takip etti.

Geçen yılın aynı dönemine göre Beşiktaş’ta yüzde 175, Sarıyer’de yüzde 168, Çeşme’de yüzde 134 artış gerçekleşti. Metrekare fiyatı 30 bin 513 TL olan Kadıköy listede dördüncü sırada yer alırken diğer ilçeler; Bakırköy 30 bin 404 TL, Bodrum 30 bin 356 TL, Bozcaada 26 bin 381 TL, Beykoz 26 bin 84 TL, Kaş 25 bin 445 TL, Adalar 22 bin 905 TL şeklinde sıralandı.

Altın yükseliyor
ÖZGÜN
Altın yükseliyor

Otomobil devi Rusya'da araç üretimini durdurdu
EKONOMİ
Otomobil devi Rusya'da araç üretimini durdurdu

Brent petrolün varil fiyatı 101,02 dolar
ÖZGÜN
Brent petrolün varil fiyatı 101,02 dolar
Türkiyeninen değerli üç ilçesi

Türkiye'nin
en değerli üç ilçesi

​Metrekare fiyatı 50 bin TL'ye yaklaştı.
Areda Survey araştırdı

Areda Survey araştırdı

AB'ye üyelikte toplumsal destek yok.
41 yılın zirvesinde

41 yılın zirvesinde

ABD'de yılık enflasyon rekor kırdı.

Miniklere<br>ara tatil hediyesi

Miniklere
ara tatil hediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Etkinlikleri Haftası programı düzenliyor.

​Türk turist kafilesi Midilli'ye geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.