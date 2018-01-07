Türkiye'nin yüzde 60'ı ev sahibi

Türk inşaat ve konut sektörü büyüyen Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olmaya devam ediyor. İnşaat yatırımları 2017’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 12 artış gösterdi. İnşaat yatırımlarında konut sektörü geçtiğimiz yıl da dikkat çekti. Türkiye’de 2017’nin ilk 11 ayında toplam 1 milyon 276 bin 342 adet konut satışı gerçekleştirildi. Fakat ülkelerin ekonomik verilerini analiz eden tradingeconomics.com verilerine göre, Türkiye ev sahipliği oranında dünya ortalamasının bir hayli gerisinde. Yani ev sahipliği konusunda henüz daha yolun başındayız. Rapora göre, Türkiye’de bireylerin yüzde 60.4’ü oturduğu evde ev sahibi. Türkiye bu oranla, araştırmanın yapıldığı 47 ülke arasında 41’inci sırada yer alıyor.

71 MİLYON KİŞİ KENTLİ OLACAK

Demografik ve ekonomik gelişmeler göz önüne alınıp dünya ile kıyaslandığında sektörün daha çok potansiyel içerdiği görülüyor. Habertürk'ün haberine göre, dünyanın en büyük 17’nci ekonomisine sahip Türkiye, sahip olduğu genç nüfusla da, konut sektörü için büyüme dinamiklerini bünyesinde barındırıyor. TÜİK verilerine göre, ülkemizdeki hanehalkı sayısı 19 milyon 481 bin civarında. Ortalama hanehalkı büyüklüğü ise 3.8 kişi. Bu rakam yakın geçmişte 5 kişi seviyesindeydi. Avrupa’da ise bu oran yüzde 2.5 seviyelerinde. Bizde de bir evde yaşayan kişi sayısında azalma görülüyor. Bu anlamda hanehalkı ortalamasının azalması da ev sahipliği oranın artması konusunda bir fırsat olarak gözüküyor. Öte yandan genç nüfusa sahip Türkiye’de ortalama yaş 31.5. Türkiye’de yine TÜİK’e göre 2016’da 594 bin çift evlenirken, boşanan çiftlerin sayısı ise 126 bin olarak gerçekleşti. Bütün bu rakamlar bize sektörün daha çok potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Köyden kente göçün devam ettiği Türkiye’de kentleşme oranı halihazırda yüzde 78 ve buna bağlı nüfus 60 milyon civarında. 2023 yılına kadar kente göçün devam edeceği ve kentleşme oranının yüzde 84’lerin üzerine çıkması beklenmekte. Buna göre kentleşen nüfusun 2023 yılında 71 milyon olması öngörülüyor. Bu göç kaynaklı kentleşme nedeniyle de sektör canlılığını korumayı sürdürecektir. Demografik özelliklerin de etkisiyle sektörün, eğer faiz oranları ve fiyatlar biraz daha ulaşılabilir olursa çok uzun süre canlılığını korumayı sürdüreceği belirtiliyor.

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- 23 milyon konutun %5’i markalı konut

- Türkiye ortalama 31.5 yaşında

- Bir hanede ortalama 3.8 kişi yaşıyor

- 2023’te Türkiye’nin %84’ü şehirde yaşayacak