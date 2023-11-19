|
Ekonomi

Türkiye’yi Kafkaslar’a bağlayacak: 'Işık göründü' diye müjdelenmişti dev proje hizmete girdi

Türkiye-Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayacak Aşık Şenlik Tüneli hizmete girdi. Geçtiğimiz nisan ayında 'ışık göründü' diye müjdelenen Çıldır ilçesi ile Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı arasındaki 2 bin 159 rakımlı Mozeret Dağı altından yapılan dev proje özellikle kış aylarında bölgede ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
14:29 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Aşık Şenlik Tüneli

Aşık Şenlik Tüneli

Geçtiğimiz nisan ayında ' Işık göründü' diye müjdelenen Türkiye-Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayacak Aşık Şenlik Tüneli hizmete girdi. Çıldır ilçesi ile Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı arasındaki 2 bin 159 rakımlı Mozeret Dağı altından yapılan Aşık Şenlik Tüneli özellikle kış aylarında bölgede ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak.

Mozeret Geçidi’nde çift tüplü olarak inşa edilen tünelin sol tüpü 2 bin 312 metre, sağ tüpü 2 bin 304 metre uzunluğunda. Tünelin tamamlanmasıyla ağır kış şartlarının yaşandığı Mozeret Geçidi’ndeki keskin virajlar ve rampalar ortadan kalkarak, güzergah 4 kilometre kısalıyor.


AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, incelemelerde bulunduğu Aşık Şenlik tünel inşaatıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Çıldır ilçesi ile Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı arasındaki 2 bin 159 rakımlı Mozeret Dağı altından yapılan Aşık Şenlik Tüneli’nin özellikle kış aylarında bölgede ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacağını ifade etti.

Şu anda tek tüp faaliyette

Koç, yaptığı açıklamada, "Mozeret geçidinin altında yapımı süren tünelin yakın zamanda tamamını faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Şu anda tek tüp faaliyette ve Çıldır-Aktaş kapısına geçişte bunu kullanabiliyoruz. Tünelin diğer tüpünde ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmaların bitmesiyle hizmet girecek olan diğer tüpte birlikte Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’na, Gürcistan’dan ise bu yöne ulaşım daha konforlu ve güvenli hale gelecek" dedi.

Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’nın daha faal olması için tünelin ulaşımda çok önemli bir altyapı olduğunu belirten Koç, "Yapımı tamamlanan tünelin bir tüpünü kullanmaya başladık. İnşallah en kısa sürede ikinci tüpü de faaliyete sokmayı planlıyoruz. Mozeret tünelimizin her iki tüpü faaliyete girmesiyle, sıra Ilgar tüneline gelecek. Ilgar Tünelimiz de bizim için önemli, çünkü orası da Türkgözü Gümrük kapısına geçiş sağlayacak. Ekonomimize ve ticaretimize de önemli katkı sağlayacak" diye konuştu.



#Türkiye
#Ardahan
#Aşık Şenlik Tüneli
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kombinin suyu en ideal kaç olmalıdır?