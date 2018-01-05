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Aktaş Sınır Kapısı Ardahan’a umut oldu

Türkiye ile Gürcistan arasında 3 yıl önce kurulan ve geçen yıl 213 bin 681 kişi ile 122 bin 822 aracın girip çıktığı Aktaş Gümrük Kapısı, özellikle sınır ticareti açısından ülkenin en küçük ili Ardahan’ın umudu oldu. Ardahan Valisi Bilmez, “Araç ve kişi hareketliliğinde yüzde 100 artış söz konusu. Aktaş kapısı gelecek vadediyor” dedi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Aktaş Gümrük Kapısı, özellikle sınır ticareti açısından ülkenin en küçük kenti Ardahan’ın umudu oldu.
Aktaş Gümrük Kapısı, özellikle sınır ticareti açısından ülkenin en küçük kenti Ardahan’ın umudu oldu.

Türkiye ile Gürcistan arasında 3 yıl önce kurulan ve geçen yıl araç ile yolcu girişi açısından önceki yıla göre yüzde 100’ü aşan bir artış yaşanan Aktaş Gümrük Kapısı, özellikle sınır ticareti açısından ülkenin en küçük kenti Ardahan’ın umudu oldu.

Ülkenin şehir merkezinde yaşayan nüfus açısından en küçük ili olan Ardahan’ın Çıldır ilçesinde 2015 yılında kurulan ve modern yapısıyla dikkati çeken Gürcistan’a açılan Aktaş Gümrük Kapısı’nın önemi her geçen gün artıyor.

Yolcu ve araç giriş çıkışı açısından her yıl daha fazla rağbet gören kapıdan 2016’da 105 bin 796 kişi giriş çıkış yaparken, 2017’de bu sayı 213 bin 681’e kadar yükseldi.

TÜRKÖZÜ İLE YARIŞIYOR

Hem yolcu hem de araç giriş çıkışı açısından geçen yıl, bir önceki yıla oranla yüzde 100’ü aşan bir artış sağlanan Aktaş Gümrük Kapısı, sınır ticareti açısından umut vadediyor.

Kentin Posof ilçesinden Gürcistan’a açılan bir başka kapı olan Türkgözü Sınır Kapısı’nda ise 2016’de 250 bin kişi giriş çıkış yaparken, bu sayı 2017’de 323 bin olarak kayıtlara geçti.

Araç giriş çıkışı açısından geçen yıl 2016’ya oranla düşüş yaşanan Türkgözü’nde 2016’da 90 bin 187 araç giriş çıkış yaparken, bu sayı 2017’de 84 bin 504’e geriledi.

TÜNEL TRAFİĞİ ARTIRACAK

Sınır ticareti açısından Ardahan’ın umudu olan Aktaş’ın her geçen gün daha aktif hale geleceğine işaret eden Mehmet Emin Bilmez, şu ifadeleri kullandı: “Gürcistan’ın gelişmesiyle her iki kapı daha da aktif hale gelecek. Özellikle Aktaş kapısında 2017’de çok güzel bir hareketlilik yaşandı. Bankalarımız bile otomatik para çekme makinelerini (ATM) kurmaya başladı. Aktaş’a giden yol üzerinde yapımı süren Aşık Şenlik Tüneli sayesinde Aktaş kapımız daha aktif hale gelecek. Bu nedenle bize düşen altyapıdaki eksiklikleri tamamlamak, eksiklikler tamamlandığında daha da hareketlilik yaşanacak.”

Bilmez, 2015’de hizmete giren Aktaş Gümrük Kapısı’nın Türkgözü Sınır Kapısı’ndaki hareketliliği olumsuz etkilemesinin beklendiğini ancak rakamların bu beklentiyi doğrulamadığını da sözlerine ekledi.

KAPI GELECEK VADEDİYOR

Özellikle Aktaş’ın modern tesis ve binaya sahip olması nedeniyle iyi bir konuma gelmeye başladığını vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti: “2017 rakamları her iki kapımızdaki yolcu sayısında ciddi artış olduğunu gösteriyor. Sadece Aktaş Gümrük Kapısı’ndaki araç ve kişi hareketliliğine baktığımızda yüzde 100’e varan artış söz konusu. Bu da gelecek vadedecek demektir. Konumu itibarıyla Türkiye’de önemli bir kapı. Bu rakamlar ve bu hareketlilik bizi mutlu ediyor. Aktaş kapımız artık önemli bir güzergah olma yolunda.”

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