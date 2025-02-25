TÜRKSAT'a dev veri merkezi

TÜRKSAT için Ankara Gölbaşı'nda 28 bin 500 metrekarelik alanda dev bir veri merkezi kuruluyor. Yerli yazılım ve yapay zeka destekli sistemle kurumların kritik bilgilerinin korunacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu merkez ile e-Devlet projeleri kapsamındaki hizmetlerde de kesinti yaşanmasının önüne geçilecek" dedi.
Dijitalleşen dünyada, ülkelerin veri merkezi yatırımları stratejik önem taşıyor. Türkiye'nin son yıllardaki gururu TÜRKSAT için de devasa bir veri merkezi kurulması hazırlığına başlandı. Ankara Gölbaşı'nda 28 bin 500 metrekarelik alanda kurulacak tesis hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yapılacak yatırımla Türksat'ın mevcut veri merkezi kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artırılacak" ifadesini kullandı.
KRİTİK BİLGİLER YERLİ YAZILIMLA KORUNACAK
Kritik bilgileri barındıran kurumların iş sürekliliklerini sağlayabilmesi için tüm veri ve bulut hizmetlerine yönelik ihtiyacı yerli yazılımla karşılayacaklarına dikkati çeken Uraloğlu, "Projenin inşaat, elektrik, mekanik ve telekomünikasyon altyapısının yapımına bu yıl içerisinde başlanacak. Yapay zeka destekli geliştirilecek" dedi.
HER KOŞULDA KESİNTİSİZ HİZMET
Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: "21 megavolt-amper kurulu güç kapasitesi bulunacak merkez, enerji verimliliğinde 'LEED-Gold' sertifikasına, veri merkezi standartlarında ise 'Uptime Institute TIER-III ve TSE 50600' uyumlu olarak kurulacak. Veri merkezi, yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi gibi hizmetlerin sunumu için gerekli altyapıya sahip olacak. Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak merkez ile e-Devlet projeleri kapsamındaki hizmetlerde kesinti yaşanmasının önüne geçilecek."
AÇILIŞ TARİHİ 2027
- Bakan Uraloğlu, düşük karbon salımı ve yüksek enerji verimliliğine sahip olacak veri merkeziyle çevreye duyarlı bir tesis kazandıracaklarını vurguladı. Sektörde rekabetin sağlanması ve kamuda tasarruf için oyuncu olarak görev yapacak Türksat'ın, ülkenin kaynaklarının etkin kullanılması amacına hizmet edeceğini aktaran Uraloğlu, "Bu yıl içerisinde temeli atılacak Gölbaşı Veri Merkezi'nin 2027 yılının ilk yarısında hizmete açılması planlanıyor" bilgisini verdi.