TÜRKSAT'a dev veri merkezi

Dijitalleşen dünyada, ülkelerin veri merkezi yatırımları stratejik önem taşıyor. Türkiye'nin son yıllardaki gururu TÜRKSAT için de devasa bir veri merkezi kurulması hazırlığına başlandı. Ankara Gölbaşı'nda 28 bin 500 metrekarelik alanda kurulacak tesis hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yapılacak yatırımla Türksat'ın mevcut veri merkezi kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artırılacak" ifadesini kullandı.

Kritik bilgileri barındıran kurumların iş sürekliliklerini sağlayabilmesi için tüm veri ve bulut hizmetlerine yönelik ihtiyacı yerli yazılımla karşılayacaklarına dikkati çeken Uraloğlu, "Projenin inşaat, elektrik, mekanik ve telekomünikasyon altyapısının yapımına bu yıl içerisinde başlanacak. Yapay zeka destekli geliştirilecek" dedi.

Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: "21 megavolt-amper kurulu güç kapasitesi bulunacak merkez, enerji verimliliğinde 'LEED-Gold' sertifikasına, veri merkezi standartlarında ise 'Uptime Institute TIER-III ve TSE 50600' uyumlu olarak kurulacak. Veri merkezi, yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi gibi hizmetlerin sunumu için gerekli altyapıya sahip olacak. Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak merkez ile e-Devlet projeleri kapsamındaki hizmetlerde kesinti yaşanmasının önüne geçilecek."