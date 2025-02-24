Yatırımcının Türkiye ilgisi devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, yabancı yatırımcılarla sıklıkla iletişimde oldukları bir yenilenebilir enerji yatırımı gündemi olduğunu belirterek, teknoloji, hizmetler ihracatı, yeşil teknolojiler ve yapay zeka dahil birçok sektörde yabancı yatırımcı ilgisinin canlılığını koruduğunu bildirdi. Genç MÜSİAD tarafından Londra'da düzenlenen Bridge Zirvesi'nde konuşan Dağlıoğlu, Türkiye'nin geçen yıl 11,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çektiğini anımsattı. Dağlıoğlu, "Açıklanan öncü rakamlara göre, dünyada geçtiğimiz yıl uluslararası doğrudan yatırımların %8 daraldığına dair bir öngörü var. Böyle bir ortamda Türkiye'nin yatırımlarını %5,6 artırmış olması, aslında uluslararası yatırımcı ilgisinin pozitif olarak devam ettiğini gösteriyor" dedi.

TEKNOLOJİ FONLARINI ÇEKMEYE ÇALIŞIYORUZ

Teknolojinin uluslararası doğrudan yatırımlar açısından odaklandıkları bir alan olduğunu söyleyen Dağlıoğlu, Türkiye'de geçen yıl erken aşamadaki teknoloji şirketlerine bir milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını ve gelecek dönem için de gördükleri eğilimlerden birinin bu olduğunu ifade etti. Dağlıoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak özellikle bu şirketlere sermaye girişini teşvik etmek ve bu genç teknoloji girişimlerinin sermayeye erişimi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Türkiye'de kurulu birçok fon var ancak bir yandan da dünyadaki diğer teknoloji fonlarından da yatırım almaya çalışıyoruz. Londra'daki öncelikli amaçlarımızdan birisi de bu” diye konuştu.

ÖNEMLİ BİR MERKEZ HALİNE GELDİK

Küresel ölçekte sürdürülebilirlik kaygıları ve jeopolitik gelişmelerle özellikle son 5 yılda tedarik zincirlerinin yeniden yapılandığını, Türkiye'nin kendi coğrafyasında önemli bir merkez haline geldiğini dile getiren Dağlıoğlu, şöyle devam etti: “Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uygulanan politikalarla, son 22 yıllık dönemde bir üretim merkezi olarak şekillenen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Son dönemde de bu anlamda farklı aktörlerin, oyuncuların sanayi sektörü başta olmak üzere hizmetler ihracatını da kapsayarak Türkiye'de daha çok yatırım yaptığını gözlemliyoruz."

YAPAY ZEKA YATIRIMLARINDA ÖNE ÇIKTIK

Dağlıoğlu, yapay zekanın da geçen yıl Türkiye'de işlem adedi olarak en çok yatırım çeken alanlardan biri olduğu bilgisini paylaştı. Yapay zekanın kapsadığı birçok alanda yatırım yapıldığını dile getiren Dağlıoğlu, "Bu alandaki politikalar oldukça önemli. Yapay zekada daha çok yatırım çekme fırsatı olduğunu görüyoruz. Yatırımcıların ilgisi bu alanda da pozitif. Türkiye'de yapay zeka dahil diğer alanlarda da yatırımların süreceğini öngörüyoruz” dedi.







