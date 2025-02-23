Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Tahran-Van tren seferi 9 Mart'ta yeniden başlayacak

Tahran-Van tren seferi 9 Mart'ta yeniden başlayacak

13:2923/02/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Biletler 25 Şubat Salı günü satışa sunulacak.
Biletler 25 Şubat Salı günü satışa sunulacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tahran-Van yolcu treninin yeniden seferlerine başlayacağını belirterek, "İlk sefer Tahran'dan 9 Mart, Van'dan ise 10 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Demiryolları ile yapılan görüşmeler sonucunda Tahran-Van yolcu treninin 9 Mart 2025 tarihinde seferlerine yeniden başlayacağını duyurdu.


Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye ile İran arasındaki demiryolu iş birliği, bölgesel ulaşımın güçlenmesi ve turizm hareketliliğinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Tahran-Van treninin yeniden seferlere başlaması hem ekonomik hem de kültürel bağları daha da kuvvetlendirecektir" ifadelerini kullandı.

'Biletler 25 Şubat'ta satışa çıkarılacak'

İlk seferin Tahran'dan 9 Mart, Van'dan ise 10 Mart 2025 tarihinde gerçekleşeceğini belirten Uraloğlu, "Tahran-Van yolcu treni pazar ve çarşamba günleri Tahran'dan 13.00'te, Van'dan ise salı ve perşembe günleri saat 21.00'de hareket edecek. Yolcularımız, 22 saatlik keyifli bir seyahati demir yolu konforunda gerçekleştirecekler. Biletler ise 25 Şubat Salı günü satışa sunulacak" diye konuştu.


İran Yolcu Taşıma Şirketi (RAJA) tarafından işletilecek olan tren, 7 adet 40 kişi kapasiteli kuşetli vagondan oluşacak ve haftada iki kez karşılıklı sefer yapacak. Bilet satışları, TCDD Taşımacılık AŞ uluslararası bilet satışına açık olan Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul (Sirkeci), İstanbul (Halkalı), İzmir (Basmane), Konya ve Van gişelerinden yapılacak.



#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Tahran
#Van

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bartın, Ordu, Trabzon, Artvin, Rize, Ardahan’da okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?