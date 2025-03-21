Üç teknoloji perakendecisine soruşturma

Fakir’e yönelik iddiaların tespit edilmesi amacıyla da soruşturma açan kurul, Fakir aracılığıyla Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt arasında dolaylı bilgi değişimi yapılarak kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla bu şirketlere de soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurulu, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Arzum’a da soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Bu arada, kurulca alınan soruşturma kararları, soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.