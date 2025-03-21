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Üç teknoloji perakendecisine soruşturma

Üç teknoloji perakendecisine soruşturma

04:0021/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv.

Rekabet Kurulu, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Media Markt hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

FAKİR VE ARZUM DA VAR

Fakir’e yönelik iddiaların tespit edilmesi amacıyla da soruşturma açan kurul, Fakir aracılığıyla Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt arasında dolaylı bilgi değişimi yapılarak kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla bu şirketlere de soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurulu, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Arzum’a da soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Bu arada, kurulca alınan soruşturma kararları, soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.



#Rekabet Kurumu
#Teknosa
#Vatan Bilgisayar
#Media Markt
#Fakir

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