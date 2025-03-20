Enflasyon düşmedikçe bize rahat yok

Avrupa’nın en büyük ayakkabı fuarı olma özelliği taşıyan 72’nci Uluslararası Ayakkabı Moda (AYMOD) Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bu sezon 29’u yabancı olmak üzere 270 firmanın katıldığı ve 2025-2026 sonbahar/kış koleksiyonlarının görücüye çıktığı fuarı, 5 bini yabancı 20 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuar, 22 Mart’a kadar sürecek.

Fuarın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, zor dönemin geride kaldığını, enflasyonun ve faiz oranlarının düşmeye başladığını söyledi. Gültepe, “Özellikle ikinci yarıda ihracatçıyı ve sanayiciyi daha fazla destekleyici politikalar ortaya konacak. Sorunlarımızı ekonomi yönetimine anlatıyoruz. Sanayi tarafındaki problemi herkes biliyor. Ancak ortada bir program var. Programın ana hedefi enflasyonu düşürmek. Enflasyon yüzde 20’lere doğru düşmedikçe bizlere eskisi gibi rahatlık yok” dedi.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten ise, fuarda ilk defa Ticaret Bakanlığı’nın da desteğiyle B2B alım heyeti programı kapsamında ABD, Kanada, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerden alım heyeti geldiğini dile getirdi. Sektörün ocakta yaklaşık 120 milyon dolar dış ticaret açığı verdiğini belirten İçten, çakma ayakkabı konusunda şunları söyledi: “Bizi ithal ayakkabıdan daha fazla rahatsız eden bu konuda bir an önce tedbirlerin alınması gerekiyor. Geçen yıl 76 milyon çift ayakkabı ithal edildi. Çakma ayakkabı üretimi ise 200 milyon çiftlere vardı. Bu durum sektör üzerinde çok büyük tehdit oluşturuyor.”