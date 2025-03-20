Enflasyon düşmedikçe bize rahat yok

Sektörünün Avrupa'daki en büyük buluşması olan 72’nci Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, İstanbul’da kapılarını açtı. 29’u yabancı olmak üzere 270 firmanın katıldığı fuarın açılışında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Enflasyon yüzde 20’lere doğru düşmedikçe bizlere eskisi gibi rahatlık yok” dedi.
Avrupa’nın en büyük ayakkabı fuarı olma özelliği taşıyan 72’nci Uluslararası Ayakkabı Moda (AYMOD) Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bu sezon 29’u yabancı olmak üzere 270 firmanın katıldığı ve 2025-2026 sonbahar/kış koleksiyonlarının görücüye çıktığı fuarı, 5 bini yabancı 20 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuar, 22 Mart’a kadar sürecek.
ZOR DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIK
Fuarın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, zor dönemin geride kaldığını, enflasyonun ve faiz oranlarının düşmeye başladığını söyledi. Gültepe, “Özellikle ikinci yarıda ihracatçıyı ve sanayiciyi daha fazla destekleyici politikalar ortaya konacak. Sorunlarımızı ekonomi yönetimine anlatıyoruz. Sanayi tarafındaki problemi herkes biliyor. Ancak ortada bir program var. Programın ana hedefi enflasyonu düşürmek. Enflasyon yüzde 20’lere doğru düşmedikçe bizlere eskisi gibi rahatlık yok” dedi.
ABD VE JAPONYA’DAN ALIM HEYETİ GELDİ
Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten ise, fuarda ilk defa Ticaret Bakanlığı’nın da desteğiyle B2B alım heyeti programı kapsamında ABD, Kanada, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerden alım heyeti geldiğini dile getirdi. Sektörün ocakta yaklaşık 120 milyon dolar dış ticaret açığı verdiğini belirten İçten, çakma ayakkabı konusunda şunları söyledi: “Bizi ithal ayakkabıdan daha fazla rahatsız eden bu konuda bir an önce tedbirlerin alınması gerekiyor. Geçen yıl 76 milyon çift ayakkabı ithal edildi. Çakma ayakkabı üretimi ise 200 milyon çiftlere vardı. Bu durum sektör üzerinde çok büyük tehdit oluşturuyor.”
MASTER PLAN OLUŞTURACAĞIZ
- İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca da, sektörde kan kaybının 2025’te de devam ettiğinin altını çizdi. Deri ve deri mamulleri sektörü için master plan oluşturmaya karar verdiklerini vurgulayan Karaca, “Bugünü düşünürken geleceği de kurgulamak zorundayız. Dernek, vakıf ve birlik başkanlarımızla orta vadeli master plan komisyonunu kurduk. Yıl sonuna kadar sektörün master planını devreye alacağız” dedi.