Togg Milli Takımlar ana sponsoru oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) arasında Milli Takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı. TFF’nin Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile milli oyuncular Hakan Çalhanoğlu ve Ebru Topçu katıldı. Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ilk milli markasını milli takımlarla buluşturduklarını söyledi.

Hacıosmanoğlu, “İnşallah, bu iş birliği hem Togg’a hem de Milli Takımlara uğurlu gelir. 2026 FIFA Dünya Kupası’na Togg’ları götürür ve orada bineriz” dedi. Togg’un milli bir marka olduğunu vurgulayan Fuat Tosyalı ise, “Bu iş birliği ile ülkemizin 2 değerini bir araya getirerek yepyeni bir iş birliğini ortaya koyuyoruz. Milli takımların kullanımı için 100 adet T10X otomobil vereceğiz ve 16 adet turbo şarj istasyonu kuracağız” diye konuştu.