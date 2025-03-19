Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Togg Milli Takımlar ana sponsoru oldu

Togg Milli Takımlar ana sponsoru oldu

04:0019/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (Togg) arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Milli takımlara destek kapsamında 100 adet T10X model araç tahsis edilecek ve 16 şarj istasyonu kurulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) arasında Milli Takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı. TFF’nin Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile milli oyuncular Hakan Çalhanoğlu ve Ebru Topçu katıldı. Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ilk milli markasını milli takımlarla buluşturduklarını söyledi.

DÜNYA KUPASI’NDA TOGG’LARA BİNERİZ

Hacıosmanoğlu, “İnşallah, bu iş birliği hem Togg’a hem de Milli Takımlara uğurlu gelir. 2026 FIFA Dünya Kupası’na Togg’ları götürür ve orada bineriz” dedi. Togg’un milli bir marka olduğunu vurgulayan Fuat Tosyalı ise, “Bu iş birliği ile ülkemizin 2 değerini bir araya getirerek yepyeni bir iş birliğini ortaya koyuyoruz. Milli takımların kullanımı için 100 adet T10X otomobil vereceğiz ve 16 adet turbo şarj istasyonu kuracağız” diye konuştu.



#Togg
#Milli Takımlar
#Ekonomi
#Sponsor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saat kaçta? 21 Mart İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri