THY'nin Hukuk ve Uyum Ekibi'ne Avrupa'nın en iyisi ödülü

Bu yıl da THY Hukuk ve Uyum ekibi olarak ödülü kazanmanın kendileri için çok daha anlamlı olduğunu, bu başarının takım ruhunun, işbirliğinin ve ortak vizyonun yansıması sonucu geldiğini kaydeden Kolcu,

"Bu ödül aynı zamanda, Türk Hava Yollarının yenilikçi ve vizyoner yaklaşımının bir sonucu. Hukuk ve Uyum Departmanımızın böylesine güçlü bir yapıya kavuşmasında, ortaklığımızın dinamik ve ileri görüşlü stratejisinin büyük bir payı var. Türk Hava Yolları yönetimine sundukları destek için teşekkür ederim"