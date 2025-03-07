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THY'nin filosundaki uçak sayısı 500'e yükseliyor

THY'nin filosundaki uçak sayısı 500'e yükseliyor

10:147/03/2025, الجمعة
AA
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THY, 2028'de toplam gelirini 37 milyar dolara, uçak sayısını 631'e çıkarmayı, 2033'te ise 50 milyar dolar gelir ve 813 uçağa sahip olmayı hedefliyor.
THY, 2028'de toplam gelirini 37 milyar dolara, uçak sayısını 631'e çıkarmayı, 2033'te ise 50 milyar dolar gelir ve 813 uçağa sahip olmayı hedefliyor.

Şirketin filosundaki uçak sayısının bu yıl 500'e ulaşacağını duyuran Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İşte büyüme. Ne diyoruz? Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin filosundaki uçak sayısının bu yıl 500'e ulaşacağını duyurdu.

Ekşi, sosyal medya hesabından, THY'nin yıllar içinde filosundaki uçak sayısındaki artışa ait tabloyu paylaştı.

Tabloya göre, THY, 2028'de toplam gelirini 37 milyar dolara, uçak sayısını 631'e çıkarmayı, 2033'te ise 50 milyar dolar gelir ve 813 uçağa sahip olmayı hedefliyor.

Şirketin 2003'te 65 uçakla filo büyüklüğü bakımından dünyada 35'inci sırada olduğunu belirten Ekşi, bu yıl 500'üncü uçağı filoya katarak 9'uncu sıraya yükseldiklerini vurguladı.

Ekşi, "İşte büyüme. Ne diyoruz? Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.


#Bilal Ekşi
#THY
#Uçak

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