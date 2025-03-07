THY'nin filosundaki uçak sayısı 500'e yükseliyor

2025'de 500. uçağımız geliyor✈️ 2003'te uçak sayımız neydi? 65 uçak. Dünyada uçak sayısında 35.sırada idik. Şimdi dünyada 9. sıradayız. İşte büyüme! ✈️✈️ ✈️ Uçak sayımızı ve gelirimizi lütfen grafikten inceleyin. Ne diyoruz? Türkiye 🇹🇷 büyüyor, THY yüksekten uçuyor. ✈️ pic.twitter.com/AhKYce6F32

Tabloya göre, THY, 2028'de toplam gelirini 37 milyar dolara, uçak sayısını 631'e çıkarmayı, 2033'te ise 50 milyar dolar gelir ve 813 uçağa sahip olmayı hedefliyor.