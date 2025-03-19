Enerama 14 yılda küresel pazarın zirvesine yerleşti

İklimlendirme, ileri teknoloji örtülü tarım ve uzaktan saha yönetim sistemleri üzerine üretim yapan Enerama Çevre Teknolojileri, 14 yıldır İstanbul Tuzla’daki Ar-Ge ve üretim tesislerinde faaliyet gösteriyor. 2011 yılında Süha Cem Güvendiren tarafından kurulan şirket, mühendislik ve yenilikçi çevre teknolojileri alanında yüksek verimli çözümler sunuyor. Şirketin sunduğu hizmetler arasında endüstriyel iklimlendirme sistemleri, hava temizleme çözümleri, karbondioksit jeneratörleri, dikey tarım sistemleri, otomatik bitki sulama ve besleme sistemleri, mobil

hibrit güneş ve rüzgar enerji istasyonları ile uzaktan yönetim ve takip yazılım ve donanımları bulunuyor.

20'DEN FAZLA TESİSİN YAPIMINI TAMAMLADIK

Enerama, Türkiye ve küresel pazarda hassas iklimlendirme, çevre dostu enerji çözümleri ve tarımsal üretim alanında lider konumda bulunuyor. Şirket, ABD, İsviçre, Almanya ve Türkiye’deki projeleri ile büyümeye devam ediyor. Tıbbi bitki yetiştirme ve kurutma tesisleri alanında dünya çapında 20'den fazla büyük projeyi hayata geçirdiklerini belirten şirket kurucusu Süha Cem Güvendiren, “2014 yılından itibaren Amerika’da da faaliyet gösteriyoruz ve burada 50 kişilik, Türkiye’de ise 200 kişilik bir ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacım, sahip olduğum teknoloji ve tecrübeyi Türk sanayi ve tarımına kazandırarak, ülkemde ileri teknoloji üretimini yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir çözümler sunabilmek” şeklinde konuştu.

AKILLI TARIMA YÖNELİK PROJELERE ODAKLANDI

Geçtiğimiz yılın küresel pazarlarda büyüme ve inovasyon yılı olduğunu vurgulayan Güvendiren, “Özellikle dikey tarım, hassas nem kontrolü ve hava dezenfeksiyonu çözümleri ile yeni müşterilere ulaştık. Ar-Ge yatırımlarımızı artırarak daha enerji verimli ve sürdürülebilir sistemler geliştirdik” ifadelerini kullandı. Bu yıl ABD, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında güçlü bir büyüme hedeflediklerinin altını çizen Güvendiren, Türkiye’de ise tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek için yenilikçi tarım teknolojilerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kurutma maliyetlerini %50 düşüren teknoloji

Türkiye’nin, kurutulmuş meyve ürünlerinde dünya genelinde ikinci, kurutulmuş sebze ürünlerinde ise dokuzuncu sırada yer aldığını belirten Süha Cem Güvendiren, “Yatırımcılar için bu alanda çok büyük fırsatlar bulunuyor” dedi. Güvendiren, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizler de Enerama olarak sektördeki bu fırsatı değerlendirerek 2 yıllık Ar-Ge çalışmalarının sonucunda 500 bin dolarlık yatırım yaparak yeni nesil kurutma teknolojileri ürettik. Ürettiğimiz teknolojiyle işletme maliyetlerini yarı yarıya düşürüyoruz. Gelişmiş nem ve ısı kontrolü sayesinde meyvelerin raf ömrü uzatarak endüstriyel ölçekte sürdürülebilir üretim sağlıyoruz.”







