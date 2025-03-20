Piyasalarda soruşturma hareketliliği

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda ismin terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün güne yüzde 6,87 düşüşle 10 bin 60 puandan başladı. Bankacılık endeksindeki değer kaybı yüzde 7'yi aştı.

BORSA İSTANBUL 2 KEZ DEVRE KESTİ

Pay piyasasında artan oynaklık üzerine devre kesici uygulandı ve işlemlere ara verildi. Borsa İstanbul’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Saat 09:55 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur" denildi. Saat 10:30'da işlemlerin yeniden başlamasıyla BIST 100 endeksi en yüksek 10 bin 378 puana çıktı. Daha sonra kayıpların tekrar derinleşmesiyle saat 14:08'de ikinci kez devre kesici çalıştı. Sürekli işlemler 14:38 itibarıyla yeniden devam ederken, Borsa İstanbul dün günü yüzde 8,72 düşüşle 9 bin 860 puandan tamamladı.

DÖVİZ KURLARI REKOR SONRASI GEVŞEDİ

Türk Lirası'nda da sabah saatlerinden itibaren dolar ve avro karşısında aşağı yönlü bir seyir izlendi. Dolar yüzde 12'ye yakın yükselişle 41 liranın üzerine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Piyasaları dengede tutmak için ilgili kurum ve kuruluşlar gün boyunca tetikte kaldı. Dolar, seansın ilerleyen döneminde 37 lira bandına kadar indi. Avro/TL ise 45,20 ile yeni rekoru test edip 41 seviyesine çekildi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" ifadesini kullandı.

GRAM ALTINDAKİ KAZANÇ %3'Ü AŞTI

Dolar ve ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın fiyatı da rekor kırdı. Gram altın, tarihinde ilk kez 4 bin liraya ulaştı. Dolar/TL'nin rekor seviyeden gevşemesi sonrasında gram altın 3 bin 695 liraya geriledi. 3 bin 45 dolarla rekor tazeleyen ons altın tarafında da ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımının yanı sıra jeopolitik risklerin sürmesi belirleyici oldu.







