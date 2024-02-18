Uçak gemisi göründü

Ziyaret esnasında Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü’nün yüksek mühendislik tabanlı üstün tasarım yeteneği ve mühendislerin en son TCG İstanbul Fırkateyni'nin tasarım ve imalatıyla taçlandırdığı, harp gemisi tasarım gelenek ve tecrübesi ile hayata geçirilen uçak gemisi tasarım faaliyetleri yerinde incelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından 3 Ocak’ta Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısında uçak gemisinin tasarım aşamasının başlatılmasına yönelik karar alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre yerli uçak gemisi; 285 metre tam boya, 68 metre genişliğe, 60 bin ton deplasmana, 25 knots hıza, COGAG tahrik sistemine, STOBAR uçak kalkış/iniş sistemine ve 10.1 metre su çekimine sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Halihazırda Türk Donanması’nın envanterinde bulunan TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi’ne, tedarik edilmesi durumunda F-35B gibi dikey iniş/kısa kalkış özelliğine sahip savaş uçakları konuşlandırılabiliyor. Gemiye, KIZILELMA ve Bayraktar TB3 gibi insansız platformların konuşlandırılması planlanıyor. Yerli Uçak Gemisi’ne ise çok daha geniş bir kategorideki savaş uçakları iniş/kalkış yapabilecek.