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Ekonomi

Uçak gemisi göründü

Deniz Kuvvetleri’nin amiral gemisi olacak yerli uçak gemisinin konsepti netlik kazandı. 285 m boy, 68 m genişlik, 60 bin ton deplasman, 25 knots hız, COGAG tahrik sistemi, STOBAR uçak kalkış/iniş sistemi. Gemiye F-35B gibi dikey iniş/kısa kalkış özelliğine sahip savaş uçakları da konuşlandırılabilecek.

04:00 - 18/02/2024 الأحد
Güncelleme: 02:10 - 18/02/2024 الأحد
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda yerli uçak gemisi çalışmalarına başlandı. Uçak gemisinin tasarımı, Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Dizayn Proje Ofisi tarafından yapılıyor.

HEYET YERİNDE İNCELEDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu öncülüğündeki heyet, Dizayn Proje Ofisi’ni ziyaret etti. Heyette; Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci yer aldı.

YÜKSEK MÜHENDİSLİK TABANLI

Ziyaret esnasında Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü’nün yüksek mühendislik tabanlı üstün tasarım yeteneği ve mühendislerin en son TCG İstanbul Fırkateyni'nin tasarım ve imalatıyla taçlandırdığı, harp gemisi tasarım gelenek ve tecrübesi ile hayata geçirilen uçak gemisi tasarım faaliyetleri yerinde incelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından 3 Ocak’ta Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısında uçak gemisinin tasarım aşamasının başlatılmasına yönelik karar alınmıştı.

BOYU 285 METRE

Edinilen bilgiye göre yerli uçak gemisi; 285 metre tam boya, 68 metre genişliğe, 60 bin ton deplasmana, 25 knots hıza, COGAG tahrik sistemine, STOBAR uçak kalkış/iniş sistemine ve 10.1 metre su çekimine sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Halihazırda Türk Donanması’nın envanterinde bulunan TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi’ne, tedarik edilmesi durumunda F-35B gibi dikey iniş/kısa kalkış özelliğine sahip savaş uçakları konuşlandırılabiliyor. Gemiye, KIZILELMA ve Bayraktar TB3 gibi insansız platformların konuşlandırılması planlanıyor. Yerli Uçak Gemisi’ne ise çok daha geniş bir kategorideki savaş uçakları iniş/kalkış yapabilecek.



#Türk Deniz Kuvvetleri
#COGAG
#STOBAR
#Gemi
#Uçak Gemisi
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