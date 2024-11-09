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Üsküdar'a 1,5 milyar TL'lik konut yatırımı

Üsküdar'a 1,5 milyar TL'lik konut yatırımı

Mehmet Ali Parto
04:009/11/2024, Cumartesi
G: 9/11/2024, Cumartesi
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Savur Group şirketlerinden Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ilk konut projesi İV Kandilli’yi satışa çıkardı.

Arsa ve inşaat maliyeti toplamı 1,5 milyar TL’nin üzerinde olan İV Kandilli, 8 bin metrekare arsa üzerinde 4 blokta 96 adet konuttan oluşuyor. Üsküdar'daki projede, büyüklükleri 123 metrekare ile 392 metrekare arasında değişen dairelerin fiyatları 22 milyon TL’den başlarken; 2+1, 3+1, 3+1 ve 4+1 çatı dubleksleri ile 3+1 ve 4+1 bahçe dubleksleri gibi geniş daire seçenekleri de bulunuyor. Projenin 2026 yılının haziran ayında teslim edilmesi planlanıyor.


Mehmet Sami Yıldıran

HALKA ARZ İÇİN ONAY BEKLİYOR

Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sami Yıldıran, Savur GYO’nun ilk konut projesi olan İV Kandilli’yi konut alıcısının beğenisine sunmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yıldıran, şunları kaydetti: “Savur Group’un turizm ve gayrimenkul alanında sahip olduğu tecrübeyi tek çatı altında toplayan Savur GYO’nun ilk konut projesinin de farklı, özel ve ayrıcalıklı olmasını istedik. Bu nedenle İV Kandilli’yi ‘iyilik’ kavramı üzerine kurgulanmış bir konut projesi, ‘butik bir aile sitesi’ olarak tanımladık. Yediden yetmişe tüm sakinlerine iyi hissettirecek, ‘İyi ki varsın Kandilli, iyi ki varsın evim’ dedirtecek bir proje tasarladık.” Yıldıran ayrıca, halka arz için başvuru yaptıklarını ve SPK'dan onay beklediklerini sözlerine ekledi.




#üsküdar
#konut
#yatırım
#savur group

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