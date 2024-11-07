Çiftçi Towers yeniden satışta

292 bin metrekare inşaat alanına sahip proje hakkında bilgi veren Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, buranın arsa hariç 450 milyon dolar yatırım değeri olduğunu kaydetti. Türker; Asya ile Avrupa'nın birleşim noktasında yer alan önemli bir yatırımı tamamladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Türker, "Çiftçi Towers’ı sadece bir gayrimenkul projesi değil, İstanbul’un en değerli lokasyonunda özel bir yaşam merkezi olarak görüyoruz. Yatırımcılarımıza, İstanbul’un kalbinde yer alan bu özel projeyle hem değerli bir yatırım hem de ayrıcalıklı bir yaşam sunmayı hedefliyoruz. Çiftçi Towers; önümüzdeki dönemde faaliyete geçecek alışveriş merkezi ile de hem İstanbul’a hem de konut sahiplerine sunduğu katma değeri ve yaşam kalitesini artıracak" dedi. 10 kat otopark ve depo üzerinde yükselen ve her biri 45 kattan oluşan iki kulede, 2+1’den 6+1’e kadar değişen toplamda 296 daire seçeneği bulunuyor.