Kırsal kalkınma için 160 milyon dolar kaynak

Şekerbank, 6 ayrı uluslararası finans kuruluşundan tamamı sosyal ve çevresel kalkınmaya yönelik olmak üzere 160 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli kaynak temin etti. İstanbul'da dün düzenlenen kredinin imza törenine; sendikasyona öncülük eden Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) ile Fransız Kalkınma Ajansı'nın (AFD) özel sektör temsilcisi Proparco, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Güneydoğu Avrupa Fonu (EFSE), Blue Orchard Mikrofinansman Fonu (BOMF) ve ILX Fonu (ILX) katıldı. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın Şekerbank'a sağladığı krediyle Türkiye’de ilk kez özel sektöre yönelik finansman desteği sunduğu bildirildi.

Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, basın toplantısında yaptığı açıklamada, avro ve dolar cinsi iki dilim halindeki sendikasyon kredisini çiftçi, kadın girişimci ile mikro işletmelerden oluşan 232 bin paydaşa sunacaklarını ifade etti. Aybala Şimşek Galbin, "Uluslararası finans kuruluşları, Türkiye’de merkez dışı bölgelerdeki çiftçi ve KOBİ’lere ulaşmak, sürdürülebilir ve kapsayıcı finansmanı desteklemek için Şekerbank’ı öncü bir anahtar banka olarak görmeye devam ediyor. Geniş çaplı uluslararası yatırımcı ilgisi Türkiye ekonomisinin orta-uzun vadeli görünümüne duyulan güvenin teyididir. Türkiye ekonomisinde kararlılıkla ve istikrarlı bir şekilde uygulanan politikalarının tesis ettiği güven ortamı, Şekerbank’ın finansal performansında süregelen başarı ile birleşerek ülkemize yeni yatırımcıların girmesini sağlamıştır" dedi.