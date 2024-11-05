Yatırımcının asistanı cepte

Bankacılık hizmetlerinin gelişmesiyle artık şubeye gitmeye ve evrak hazırlamaya gerek yok. Geçmiş dönemlerdeki evrak işlemleri bugün online hizmetler sayesinde en aza indirgendi. Yeni müşteri olmak için ilgili bankanın mobil uygulaması üzerinden müşteri temsilcisi ile görüşmeniz yeterli. Evraklar ise yine dijital kanallar üzerinden tamamlanıyor. Kişinin nerede olduğu fark etmeden istediği her an görüntülü görüşme ile müşteri olma işlemlerini başlatabiliyor. Bunun dışında vatandaşların ilgili bankanın uygulamasını indirerek ‘Müşteri olmak istiyorum’ seçeneğine tıklaması yeterli oluyor.