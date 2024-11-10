Üsküdar’da Yarısı Bizden mutluluğu

İstanbul’un konut stokunu yenileyecek kentsel dönüşüm projesi 'Yarısı Bizden'de inşaatı biten Üsküdar'daki ilk binada yerleşim başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hayata geçirdiği kampanya kapsamında, devletin verdiği 1,5 milyon liralık destekle yapılan evlerin ilk temeli Üsküdar'ın Salacak Mahallesi'nde atılmıştı. 9 ay önce başlayan inşaat bitti ve hak sahipleri anahtarlarını alarak, evlerine yerleşti. Proje, kentsel dönüşüm motivasyonunu daha da artırdı. Kampanya, insanları teşvik ederken, geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar bitti, süreç daha da hızlandı. Yeni Şafak bölgeye giderek hak sahipleriyle görüştü, kampanya sürecini de adım adım takip etti.





5 DAİREDE YAŞAM BAŞLADI

Üsküdar'daki biten projede toplamda 10 daire ve 1 dükkan bulunuyor. Şu anda 5 dairede yaşam başladı. Ev sahipleri, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesinden duydukları mutluluğu ve memnuniyeti dile getirdi. Evini teslim alan Mesut Uçar, projenin çok hızlı ilerlediğini ve sorunsuz şekilde evlerine yerleştiklerini söyledi. Uçar, "Evlerimize kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Bu kampanya bize can suyu oldu. Biz 1 ay önce taşındık, apartmanın yarısı yerleşti. 5 aile taşındı, kalanlar da yakın zamanda anahtarlarını alacak. Satılık olanlar, hisseli olanlar var o yüzden bekliyorlar. İnşaat hızlı bitti, taşınma süreci de sorunsuz halloldu. Müteahhitlerimize ve kampanya sürecini yürüten kişilere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.





ARTIK GÜVENDEYİZ

Evine yerleşen bir diğer hak sahibi Aydanur Tiritoğlu ise, güvenli bir binada oturmanın önemine dikkat çekti. 15 gün önce evine taşınan Tiritoğlu, şunları kaydetti: "Anahtarlarımızı yeni aldık, çok mutluyuz. Binamız hemen hemen 50 yıllık. Zor bir süreci geride bıraktık. Güvenli bir binada oturmanın verdiği huzur çok önemli. Müteahhit firma da sağ olsun hızlı bir şekilde binayı bitirdi. Süreçten ziyadesiyle memnun kaldık. İnşaat bitince bize de sadece anahtarı teslim almak kaldı. Hızlıca yerleştik. Biz taşınalı yaklaşık 15 gün oldu. Dönüşümden sonra apartmanımıza asansör de eklendi. Şu an bir sıkıntımız yok çok şükür. Kalan aileler de yavaş yavaş evlerine yerleşecek."





Mesut Uçar

Bakırköy'deki proje aralıkta bitecek

Yarısı Bizden kampanyası kapsamında Bakırköy'de devam eden bir diğer kentsel dönüşüm projesi ise aralık ayının sonunda bitecek. Teslimlerin ise yılbaşında yapılması planlanıyor. Projenin müteahhidi Ali Kemal İpek, bu binanın dışında İstanbul'da 7 projenin daha inşaatını yürüttüklerinin bilgisini verdi. İpek, inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü ve bir an önce evleri teslim etmek istediklerini söyledi.











