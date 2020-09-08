Uzmanından altın yorumları: 8 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları yatırımcıların markajında. Piyasalardaki altın fiyatları rekor seviyeye çıkmasının ardından durağanlığını korudu fakat tekrar yükselişe geçti. Peki altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları ve uzman görüşü...
Gram altın güne 463 lira seviyelerinde başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 751 lira, Cumhuriyet altını ise 3.076 liradan alıcı buluyor.
İşte altın fiyatları
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 463 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 462,3 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 463 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 751 lira, Cumhuriyet altını da 3.076 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.930,2 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, küresel risk iştahının artması, dolar endeksinin 93 seviyesinin üzerinde tutunma isteği ve altın talebinin azalması gibi faktörlerin, altın fiyatlarının baskı altında kalmasına neden olduğunu belirtti.
Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nin 2. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Altın fiyatları düşer mi, uzmanların altın yorumu nedir?
Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor.
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Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.