Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Uzmanından altın yorumları 8 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uzmanından altın yorumları: 8 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcıların markajında. Piyasalardaki altın fiyatları rekor seviyeye çıkmasının ardından durağanlığını korudu fakat tekrar yükselişe geçti. Peki altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları ve uzman görüşü...

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Gram altın güne 463 lira seviyelerinde başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 751 lira, Cumhuriyet altını ise 3.076 liradan alıcı buluyor.

İşte altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 463 liradan işlem görüyor.

  • Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 462,3 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 463 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 751 lira, Cumhuriyet altını da 3.076 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.930,2 dolar seviyesinde bulunuyor.

Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın
FOTOĞRAF 10
Title
Altın fiyatlarında yaşanan artışlar sonrasında vatandaşların gözdesi gram altın oldu.
Title
Kocaeli’de 411 TL’den satılan gram altın ve 220 TL’ye kuyumcu mağazalarında vitrinlerde yerini alan yarım gram altın, vatandaşlara yoğun ilgi gösteriyor.
Title
. 675 TL’ye satılan çeyrek altının fiyatını yüksek bulan vatandaşlar, düğünlerde takı takmak için gram ve yarım gram altınlara yöneliyor.
Title
Fiyatların yükselmesi nedeni ile düşük ayardaki altınlarda vitrinlerde yerini almaya başladı.
Title
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kuyumcular Çarşısı esnafı ise takı için yapılan alışverişlerde gram ve yarım gram altınların tercih edildiğini belirterek, altın fiyatlarında yaşanan artışın yatırımcıları altına yönlendirdiğini söyledi.
Title
“Gram ve yarım gram altınlara rağbet var” <br> <br> İnsanların gramajı düşük ürünlere daha çok ilgi göstermeye başladığını ifade eden kuyumcu mağazası işletmecisi Yasin Mehmet Eryılmaz, “Artışlar devam ediyor. Altının şu andaki fiyatı da yüksek. Pandemi sürecinde dükkanlar kapalıydı. Düğünler de ertelendi. 1 Temmuz itibari ile düğün sezonunun açılmasıyla da bizim işlerimiz de açıldı. Ama altın fiyatları pandemiden önceki sürece göre arttı...
Title
Altın fiyatlarının yıl başına doğru daha çok artacağı konuşuluyor. Ama düğün yapacak olanlar mecbur olarak altın alıyor. Ama alacak olanlar 5 alacağına 3 alıyor. Düğünlerde para takılması yasak olduğu için gram ve yarım gram altınlara rağbet var. Ama düğünlerde yine bilezik alınıyor. Daha çok hafif tarzdaki ürünlere yönlenmiş durumdalar” dedi.
Title
“Eskiden vitrinlerde 8 ayar altın çok bulundurulmazken şimdi 8 ayar ürünler mevcut” <br> <br> Fiyatların yükselmesi nedeni ile düşük ayar altınların da vitrinlerde erini aldığını belirten bir diğer işletmeci Mehmet Mamik ise, “Fiyatlar yükseldi. Fiyatların yükselmesi kuyumcu esnafını olumsuz etkiledi. İnsanların alım gücü düştüğü için bozdurmaya ilgi gösteriyorlar. Alımdan daha çok bozdurma var...
Title
Süreçte yatırımcılar alım yapıyor. Eskiden 10 kişi alım yapıyordu ise şimdi 3 kişi yapıyor. Düğünlerde insanlar altın almak zorundalar. Eskiden 14 ayar bir set 5 bin TL’yken şimdi 9-10 bin TL oldu. Bundan dolayı altının ayarını düşürmeye yol açıldı. Eskiden vitrinlerde 8 ayar altın çok bulundurulmazken şimdi 8 ayar ürünler mevcut” diye konuştu.
Title
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın
Altın fiyatlarında son gelişmeler merak ediliyor, hareketlilik sürüyor. Altın fiyatlarında meydana gelen artışlar, düğünlerde takı takmak isteyen vatandaşların gram altının yanı sıra, yarım gram altına rağbetini arttırdı. Kocaeli'de bulunan kuyumcu mağazaları işletmecileri ise fiyatların yükselmesi nedeni ile düşük ayardaki altınların da vitrinlerde yerini aldığını söyledi.

Analistlerin görüşü nedir?

Analistler, küresel risk iştahının artması, dolar endeksinin 93 seviyesinin üzerinde tutunma isteği ve altın talebinin azalması gibi faktörlerin, altın fiyatlarının baskı altında kalmasına neden olduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nin 2. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kuyumcular Odası uyardı: Sahte altına dikkat edin, vatandaş mağdur oluyor
FOTOĞRAF 8
Title
İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, altın yatırımı yapacaklara dolandırılmamaları için uyarılarda bulundu. <br> <br> ALTIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER <br> <br> Vatandaşların altın alışverişlerinde güvendikleri kuyumcuları tercih etmesini öneren Turgay Baransel, döviz bürolarının altın alma yetkileri bulunmadığını, kanunen sadece darphane malı satmakla yetkili olduklarını söyledi.
Title
Döviz bürolarının kuyumcuların sahip olduğu ustalık belgeleri bulunmadığına dikkat çeken Baransel, Döviz büroları aldıkları altının sahte olup olmadığını bilmeden tekrar vatandaşa satıyor. Bir süre önce sahte ata altına rastladık. Vatandaş döviz bürosundan aldığını söyledi, ancak hangisinden aldığını ispat edemedi diye konuştu.
Title
SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Sahte altın sorununun kuyumcu esnafına da zarar verdiğini anlatan Baransel, sadece kuyumculardan yapılan alışverişlerin fiyat tabelasına uygun biçimde gerçekleştirildiğini dile getirerek şunları söyledi: Tüm kuyumcularda fiyat tabelası vardır. Döviz büroları hurdadan 25-30 TL düşük fiyatla alıp esnafımızın ekmeğiyle oynuyor. Döviz büroları bunu yapmamalı. Döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını anlamıyor. Vatandaşlar da mağdur oluyor...
Title
İnternetten satışlar ve sahte altınlar ile ilgili darphaneye yazı yazdık. Ata lira basılıyor, cezası yok. İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Darphanenin bastığı Atatürk baskılarını basmamaları gerekir. Bunlar düğünlerde takılıyor. Bize geldiklerinde biz anlıyoruz bunları. Ama kuyumcular zan altında kalıyor.
Title
GERÇEK ALTIN NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Kemeraltı Çarşısı'ndaki kuyumcu esnafı Sinan Duran da konuyla ilgili mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek şöyle konuştu: Altının normalde kuyumcular dışında hiçbir yerde bozdurulmaması lazım. Ama bozduranlar var. Piyasadan yüksek bedelle alıp düşük fiyatla satmaları, düşük ayarlı ürün satmaları anlamına gelir. Vatandaşlardan tek isteğimiz altını kuyumculardan alsınlar. Çünkü güvenilir. Biz her ay altınlarımızı analize gönderiyoruz. Altının sağlam olup olmadığı test ediliyor. Bize gelen altını tezgaha atıp sesinden gerçek olup olmadığını anlarım. Demir çınlaması gibi bir ses gelirse o gerçek altındır. Renginden de anlaşılır.
Title
SORUN YAŞANIRSA ADRES BELLİ <br> <br> İzmir'de yaşayan vatandaşlardan Gurbet Açıkgöz de güvenli alışveriş için kuyumcuları tercih ettiğini belirterek Bugün altın zincirimi bozdurdum. Ama kuyumcuyu tercih ettim. Çünkü daha güvenilir. Başıma bu yüzden kötü bir olay gelmedi dedi.
Title
Hasan Yavuz ise şunları söyledi: Altın alırken tanıdık kuyumculara gidiyorum. Çünkü herhangi bir sorun yaşarsam kime gidebileceğimi bilmeliyim. Kimse tanımadıkları yerden alışveriş yapmasın. Aksi takdirde önüne sorun çıkıyor. İşlenmiş altını kuyumcular satıyor. Döviz büroları daha fazla işlenmemiş altın satıyor.
Title
Kuyumcular Odası'ndan sahte altın uyarısı
Kuyumcular Odası uyardı: Sahte altına dikkat edin, vatandaş mağdur oluyor
Son günlerde altın fiyatları hızla yükselişe geçti, rekor üstüne rekor kırıyor. Vatandaş, güvenli yatırım aracı altın almak isterken sahte altına karşı uyarı yapılıyor. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? Altın alınması gerekirken nelere dikkat edilmelidir? İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, döviz bürolarının altın alım satım yetkisi bulunmadan haksız rekabete girdiğini öne sürerek "Döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını anlamıyor. Vatandaşlar da mağdur oluyor" dedi.

Altın fiyatları düşer mi, uzmanların altın yorumu nedir?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor.

  • Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

Altın fiyatlarından son durum: Gram altın 463 lira seviyelerinde
EKONOMİ
Altın fiyatlarından son durum: Gram altın 463 lira seviyelerinde
Abone Ol Google News
BM uyardı

BM uyardı

​Filistin konusunda rapor yayınladı.
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Marmara Gölü'nde su seviyesi yüzde 1,5'a kadar düştü.
İftiraya karşı hukuk

İftiraya karşı hukuk

​Diyanet, Altaylı'nın yazısı hakkında açıklama yaptı.
MEB harekete geçti

MEB harekete geçti

​Erol Mütercimler'in imam hatipleri hedef almıştı.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor.
Yüz yüze eğitimde <br>detaylar belli oldu

Yüz yüze eğitimde
detaylar belli oldu

Devamsızlıkla ilgili sorular da cevap buldu.

Yaşı 15 suç kaydı 64

Yaşı 15 suç kaydı 64

​Girmediği yer kalmadı: İş yerleri, evler, arabalar...
Van'da ortaya çıkarıldı

Van'da ortaya çıkarıldı

​Takılarıyla gömülmüş soylu bir Urartu kadınına ait mezar bulundu.

Dünyada bir ilk

Dünyada bir ilk

ÇOMÜ'de geliştirildi: 8 dakikada sonuç veriyor.

Malatya'da deprem

Malatya'da deprem

​AFAD 4.6 olarak duyurdu çevre illerden de hissedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.