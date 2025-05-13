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Vergide dijital dönem

Vergide dijital dönem

11:0013/05/2025, Salı
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi denetimlerinde elektronik sistemleri kullanıma alarak inceleme süreçlerini hem hızlandırmayı hem de daha verimli yürütmeyi hedefliyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, vergi inceleme sürecinde Bakanlık tarafından oluşturulan elektronik sistem araçlarından yararlanılabilecek.


  • Bu kapsamda, defter ve belgelerin elektronik ortamda ibraz edilmesiyle sistem tarafından bir belge üretilecek, bu belgeyi mükellef veya mükellef tarafından defter ve belgelerin ibrazı için vekalet verilenler, güvenli elektronik imzayla imzalayacak.

Vergi inceleme tutanakları, Bakanlıkça oluşturulan sistem aracılığıyla elektronik ortamda düzenlenebilecek. Tutanakların elektronik ortamda düzenlendiği durumlarda mükellef veya mükellef tarafından imzalamak üzere vekalet verilenler, söz konusu tutanakları güvenli elektronik imzayla imzalayacak.


Bakanlık tarafından oluşturulan sistem aracılığıyla elektronik ortamda düzenlenen tutanaklarda, tutanağın düzenlenme yeri, elektronik ortam olarak kabul edilecek.




#elektronik imza
#elektronik sistem
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#vergi incelemeleri
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